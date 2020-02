Clizia Incorvaia GF Vip, dopo le sue parole ‘choc, ’arriva il commento della sorella Micol

Clizia Incorvaia sotto processo mediatico per aver dato del Buscetta ad Andrea Denver: ecco cosa ha detto suo sorella Micol

Grande Fratello Vip 2020: è caos. Nei confronti di Clizia Incorvaia in queste ore ci sono parole molto dure perché in un litigio con Andrea Denver era specificato che lui sembra Buscetta, il noto boss mafioso poi diventato pentito. Insomma, Clizia sta cercando di difendersi da tutto quello che è successo ma adesso, ad andare contro la sua parte è anche in particolare sua sorella.

Infatti, tutto è successo quando Clizia ha litigato con Andrea Denver, colpevole secondo lei, di averla nominata ed inoltre, anche di averla aggredita. Lei dal suo canto si è difesa contro il giovane attore, dicendo che era un maledetto Buscetta. Questa espressione ovviamente, è stato abbastanza grave nei confronti dell’attore.

Tutti contro Clizia Incorvaia

Il fatto che Clizia Incorvaia abbia dato del Buscetta ad Andrea Denver, ovviamente sta facendo preoccupare non poco i suoi fans e altri addirittura chiedono la sua eliminazione dal noto reality. Adesso la situazione sembra davvero ingarbugliata perché anche l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione Cassoli ha condannato l’influencer e perché avrebbe detto io non parlo con i pentiti.

Gli hanno spiegato che questa donna dovrebbe avere più rispetto delle vittime della mafia e quindi questo modo di fare assolutamente lo condannano come sbagliato. Tutti hanno espresso dissenso su Twitter per le espressioni usate dalla influencer.

Quello che è certo però, è che adesso la concorrente potrebbe avere un provvedimento disciplinare perché ha usato frasi praticamente inaccettabili. Tutto quello che succederà sarà visibile direttamente nel corso della puntata di Grande Fratello vip che si terrà lunedì 24 febbraio.

La dichiarazione della sorella Micol Incorvaia

Anche la sorella di Clizia Incorvaia, Micol è entrata nella discussione ma non ha certo difeso la concorrente. Infatti, ha detto che non si sente di stare dalla sua parte perché ha detto una cosa molto grave. Lei pensa che è il caso assolutamente di spiegare quello che voleva dire, sperando che è l’ultima volta che la ragazza la tira in ballo in situazioni del genere.

Ha voluto dire che lei disapprova il comportamento della sorella e pensa che queste parole siano altamente offensive. Ci ha tenuto a spiegare che forse Clizia si è sentita pugnalata alle spalle da una persona che considerava un fratello però, chiaramente non è che vuole strizzare l’occhio ad una condotta mafiosa.

Poi, non voleva certo far passare l’idea pro mafia che non bisogna mai pentirsi. Né tanto meno l’influencer voleva andare dalla parte dei mafiosi. Clizia ora dovrà spiegare la sua posizione trasmissione, mentre in queste ore il Grande Fratello ha deciso di sospendere il televoto in cui la stessa influencer già rischiava l’eliminazione dalla casa più spiata d’Italia.