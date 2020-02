GF Vip: Teresanna Pugliese svela un curioso retroscena su Francesco Monte e Uomini e Donne

Teresanna Pugliese, ora concorrente del Grande Fratello Vip, ha rivelato un retroscena sulla sua partecipazione a Uomini e Donne

GF Vip: Teresanna Pugliese nuova concorrente, il passato a Uomini e Donne

Non tutti conoscono Teresanna Pugliese, nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Lei è popolare per aver partecipato a Uomini e Donne per tre volte. Prima Teresanna ha fatto la corteggiatrice di Samuele Nardi, lui la scelse ma lei gli disse di no.

Poi la redazione le ha proposto di sedersi sul trono e in quell’occasione ha approfondito la conoscenza con Antonio Passarelli e Francesco Monte. Teresanna decise di scegliere il primo ma le cose andarono avanti per qualche mese.

Francesco Monte, nel frattempo, si era seduto sul trono per riuscire a voltare pagina in amore dopo la delusione con lei, ma Teresanna decise di scendere le scale di Uomini e Donne per corteggiarlo. Alla fine sono usciti insieme dal programma e la loro storia è andata avanti quasi un anno.

Il retroscena

Teresanna nella Casa del Grande Fratello Vip si è lasciata andare a raccontare la sua esperienza a Uomini e Donne. Un particolare, però, ha colpito molto gli utenti social che non hanno dimenticato la sua avventura nel programma di Maria De Filippi. Teresanna non è tornata di sua volontà in studio, ma è stata la redazione a proporle di tornare, lei ha fatto un incontro con gli autori e poi ha deciso di provarci.

In particolare, lei ha raccontato di aver trovato un autore della trasmissione che le ha chiesto se continuava a guardare Uomini e Donne e il percorso da tronista di Francesco Monte. Lei ha detto di sì e che pensava che “non c’era storia”.

Per lei era una battuta ma pensava davvero che non ci fosse paragone con quello che aveva costruito lei con Francesco. Subito dopo quell’incontro la redazione l’ha cercata ufficialmente per un colloquio e lei si è convinta a tornare.

La nuova vita di Teresanna

Dopo la fine della storia con Francesco Monte, Teresanna ha voltato pagina in amore e ha trovato la serenità. Dopo qualche anno si è sposata e ha avuto un bambino. Parlandone in Casa con Adriana Volpe ha ammesso di essere molto felice nel tornare a casa, ricevere un bacio da suo marito e sentire suo figlio che le dice “mamma quanto sei bella, quanto ti voglio bene”. Voi che cosa ne pensate di lei e delle sue dichiarazioni?