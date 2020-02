Eleonora Giorgi contro Clizia Incorvaia, nella casa del Grande Fratello Vip, è caos

Eleonora Giorgi, madre di Paolo Ciavarro prende le distanze dalla parole di Clizia Incorvaia contro Andrea Denver

Eleonora Giorgi, la mamma di Paolo Ciavarro, si scaglia a gamba tesa contro Clizia Incorvaia. La bella influencer è finita nella bufera perché ha detto delle frasi molto gravi nei confronti di Andrea Denver, suo coinquilino. Tra i due la lite è scoppiata perché lei avrebbe ricevuto la nomination proprio dal ragazzo e gli ha detto delle cose molto offensive.

Rivolgendosi ad Andrea ha detto che lei è un che lui è un Buscetta, ovvero un pentito, lei non parla con i pentiti. Ha detto che è un traditore che ha ammazzato suo fratello e quindi, di conseguenza lei ce l’aveva molto con lui. Queste parole però hanno scatenato un caos senza precedenti e molto probabilmente la ragazza sarà squalificata dalla casa del Grande Fratello.

Finora, quello che è successo è che il Grande Fratello vip ha deciso di sospendere il televoto prendendo un provvedimento nei confronti della concorrente che si è rivolta in maniera troppo irrispettosa nei confronti di un altro. Nel frattempo però vista anche la situazione e la presenza di tante vittime di mafia in Italia è inaccettabile pensare che lei possa cavarsela con così poco.

Eleonora Giorgi al veleno contro Clizia?

Le parole di Clizia Incorvaia hanno fatto indignare anche Eleonora Giorgi. La madre di Paolo Ciavarro, anche lei, ha voluto dire la sua parola nei confronti di questa ragazza che si sarebbe espressa in maniera assolutamente sbagliata. Eleonora, infatti ha voluto specificare che queste parole sono assolutamente da cancellare. Piuttosto lei dovrebbe chiedere scusa per quanto detto.

Nel momento in cui lei ha parlato della sua attuale fidanzata del figlio non sapeva quello che era successo perché, la puntata di Barbara D’Urso è andata semplicemente in onda dopo, ma era stata registrata prima dell’ episodio. Quindi, adesso ha voluto sottolineare che lei non è d’accordo con le parole della giovane influencer.

Cosa accadrà a Clizia?

Intanto, dopo le parole di Eleonora Giorgi, anche l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione Carsoli ha voluto condannare la modella dicendo che dovrebbe fare meno dei bagni in piscina e pensare più a studiare quante sono le vittime di mafia.

Insomma, non è chiaro che cosa accadrà ma quello che è certo è che a breve potrebbero arrivare finalmente le decisioni del Grande Fratello a chiarire la posizione del programma sulla vicenda