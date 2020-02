Anna Tatangelo esce di seno dal parrucchiere, décolleté e lato B da urlo: la seduta bollente [FOTO]

Gigi D’Alessio fa gli anni: Anna Tatangelo festeggerà con lui?

Nella giornata di lunedì 24 febbraio Gigi D’Alessio ha festeggiato il suo 53esimo compleanno. La sua compagna che regalo le avrà fatto? Innanzitutto c’è da capire se i due cantanti stanno ancora insieme. Sono mesi che non si fanno mostrano vicini in pubblico e un noto magazine di gossip ha scritto che stanno attraversando una nuova crisi.

Di recente l’artista di Sora ha mandato in tilt i seguaci realizzando delle Stories piccanti dove mette in bella mostra le sue curve esplosive. La cantante frusinate ha approfittato dell’inaugurazione del locale di un suo caro amico per presentarsi con una mise poco chic e sensuale. In pratica la donna si è fatta vedere con addosso una canottiera con una scollatura vertiginosa rubando la scena a tutti i presenti.

La cantante di Sora esce di seno dall’hair stilyst

Nelle Stories postate sul suo account Instagram, Anna Tatangelo appare prima in palestra, dove si realizza dei selfie dal collo in giù indossando solamente un micro top. Un indumento talmente aderente che le strizza il décolleté esplosivo, mentre i suoi leggings sembrano una seconda pelle.

La cantante di Sora, inoltre, ha regalato a tutti coloro che la seguono sul social network una serie di foto e clip mentre si trova di una seduta dal parrucchiere. L’hair stilyst le ha fatto un’acconciatura ondulata perfetta per il suo volto e sguardo malizioso. (Continua dopo le foto)

La mise bollente di Anna Tatangelo

Ma a spiazzare il popolo del web che segue Anna Tatangelo su Instagram è il suo look scelto per l’occasione. Infatti la compagna di Gigi D’Alessio si presenta con una mise aggressiva e piccante allo stesso tempo.

Nello specifico indossava dei tacchi a spillo blu elettrico, pantaloni in pelle super aderenti ed una canottiera troppo aderente, quindi incapace di tenera al suo interno il suo seno prosperoso. Mentre decide di affidarsi alle mani del suo parrucchiere di fiducia, i seguaci si sono accorti che l”outfit della loro beniamina, ma anche l’acconciatura è molto spiritosa ed allegra.