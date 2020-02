Mostro di Loch Ness: avvistato per la prima volta nel 2020 [FOTO]

Mostro di Loch Ness: primo avvistamento del 2020

SOS: avvistato il mostro di Loch Ness. Un avido osservatore sostiene di aver catturato il leggendario Nessie con la telecamera. I due filmati di Eoin O’Faodhagain sono i primi ufficiali dell’anno.

Provenienti da una webcam live, sono stati dunque inviati al Registro Ufficiale degli Avvistamenti dei Mostri di Loch Ness e poi “confermati”. Non accadeva dal 29 ottobre scorso. Eoin, di Drumdoit, Co Donegal, sostiene che le clip ritraggano la famigerata bestia a nuotare e occasionalmente sguazzare nella baia di Urquhart. Riesci a scorgerla?

Sedentario o nomade: la natura della bestia leggendaria

Eoin, 55 anni, impiegato ospedaliero, pensa fosse largo poco più di 1 metro e lungo circa 3. A suo dire, secondo quanto riporta il Mirror, non c’erano né barche né uccelli nelle vicinanze in quel particolare momento. Si rammarica perché la qualità della webcam non fosse buona.

Dopodiché cita le tante speculazioni sulla presunta natura migratoria di questa creatura. Le immagini catturate crede smentiscano la teoria: Nessie non va oltre il Loch Ness. Per trovare conferma della scoperta, ha inviato i video al Registro Ufficiale degli Avvistamenti di Mostri di Loch Ness.

Quando lo vedi ancora una volta, rimani a dir poco scioccato, sostiene l’uomo. Avrebbe solo voluto ammirarlo coi propri occhi e non attraverso la diretta. Ad aver compiuto analoga scoperta lo scorso ottobre Zachary White, un bambino di 5 anni, mentre si trovava fuori a cercare il Mostro di Loch Ness con un binocolo, una bussola e una lente d’ingrandimento.

Mostro di Loch Ness: spuntano filmati inediti

Lo scorso settembre, i ricercatori neozelandesi hanno affermato che potrebbe trattarsi di una gigantesca anguilla. Gli scienziati, estratto il DNA da campioni d’acqua, hanno però escluso la presenza di animali tanto imponenti e non c’erano prove tangibili di un rettile marino preistorico chiamato Plesiosauro.

Secondo una ricerca condotta nel 2018 la mitica creatura vale 41 milioni di sterline all’anno per l’economia scozzese. Che davvero esista o no, innumerevoli turisti accorrono a farvi visita, allettati da fantastiche storie.