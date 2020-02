Il Segreto chiude definitivamente, la notizia è ufficiale: ecco i motivi e gli spoiler sul finale

Il Segreto di Puente Viejo chiude dopo nove stagioni

Dalla Spagna arrivano delle bruttissime notizie per i numerosi telespettatori de Il Segreto di Puente Viejo, la soap opera che da circa nove anni ha conquistato decine di Stati in tutto il pianeta. Purtroppo lo sceneggiato di Aurora Guerra chiuderà definitivamente i battenti. Non si tratta di una notizia infondata, ma è un’informazione ufficiale.

Il clamoroso stop è stato dato direttamente da Antena 3, l’emittente iberica dove viene trasmessa la telenovela. Ma questa informazione non ha spiazzato del tutto il pubblico. Il motivo? Già da settimane girava in giro questa voce e, nonostante le numerose smentite da parte degli autori, si era capito che la serie sarebbe arrivata a tale epilogo.

La cancellazione per via degli ascolti bassi

A diffondere la notizia ci ha pensato ‘Atresmedia’, la società che si occupa della messa in onda de Il Segreto di Puente Viejo. Ovviamente la chiusura sarà almeno per il momento per i telespettatori che vivono in Spagna che, come tutti ben sanno, stanno già vedendo la nona edizione, quindi sono parecchi mesi più avanti rispetto Canale 5. La chiusura in Italia arriverà tra circa un anno.

La chiusura dipende sicuramente dal vertiginoso calo degli ascolti che la nota soap opera iberica ha avuto nel corso degli ultimi anni. Lo sceneggiato di Aurora Guerra conta già 2300 episodi e da qualche tempo a questa parte non riesce più a garantire all’emittente Antena 3 il primato d’ascolti che aveva prima nella fascia pomeridiana.

Il possibile finale de Il Segreto di Puente Viejo

Al momento non siamo a conoscenza di come finirà Il Segreto. La cosa certa che le storie di tutti i personaggi verranno chiuse, quindi niente finali con buchi o suspance. Addirittura è ufficiale che alla soap opera iberica torneranno alcuni personaggi storici per salutare definitivamente il pubblico che per nove anni ha seguito le loro vicende.

Uno sceneggiato che è iniziato con la storia d’amore tra la levatrice Pepa e il Capitano Tristan Castro. Ma anche la cattiveria di Donna Francisca Montenegro. La serie in questi anni è stata esportata in tantissimi Paesi in tutto il mondo, tra cui l’Italia. Su Canale 5 Il Segreto ha raggiunto dei record d’ascolti anche se ultimamente anche qui c’è stato un calo drastico. C’entrano le storie poco coinvolgenti?