Il Segreto sospeso per sempre. Il crollo degli ascolti: spoiler sul finale

Dopo diverse occasioni durante le quali era stata preannunciata una fine decisiva de Il Segreto, è arrivata la decisione finale, la soap verrà sospesa per sempre. Altresmedia, che si occupa degli ascolti della serie tv in Spagna su Antena 3, ha dato in modo ufficiale questo triste annuncio.

Dopo ben 9 stagioni e 2300 episodi, la soap opera di Aurora Guerra vedrà la sua fine. Il finale assoluto di stagione pare sia previsto per la fine dell’estate nella penisola iberica. Gli italiani, essendo molto indietro con le puntate, potranno continuare ad assistere alle vicende di Puente Viejo per ancora un po’ di tempo.

I motivi della drastica decisione su Il Segreto

Nei mesi passati si era parlato del fatto che Il Segreto potesse essere sospeso per sempre. Ad ogni modo, l’autrice decise di dare una seconda chance alla serie cambiando personaggi e ambientazioni. Tuttavia, tutto questo non è servito in Spagna per risollevare il livello di ascolti. Stando a quanto emerso, la soap, iniziata con le avventure di Pepa e Tristan, non sta riscuotendo più il successo di una volta.

Non riuscendo a mantenere il ritmo, dunque, l’emittente televisiva ha deciso di prendere la decisione più estrema che ci sia. I telespettatori italiani, però, non devono temere più di tanto, dato che comunque hanno davanti a sé un bel po’ di mesi prima di arrivare ad assistere alla fine conclusiva. L’autrice, però, ci ha tenuto a fare una comunicazione molto importante a tutti i suoi fan.

Le anticipazioni prima che venga sospeso

Il Segreto, infatti, prima di essere sospeso per sempre, non lascerà situazioni in bilico. Le anticipazioni relative al finale dell’ultima stagione che verrà trasmessa, dunque, sono alquanto esaustive. Tutti i protagonisti arriveranno ad un punto di svolta nelle loro vite. Inoltre, ci sarà anche il ritorno di vecchi personaggi della soap in modo che possano salutare il pubblico in modo decoroso e rispettoso.

Per il momento, ovviamente, non è nota l’esatta modalità nella quale le avventure degli abitanti di Puente Viejo volgeranno al termine, ciò che si sa è che nulla verrà lasciato al caso e con un punto interrogativo. Alcuni personaggi moriranno, altri andranno via, altri ancora vedranno portare a compimento dinamiche importanti della loro vita.