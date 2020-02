‘Voglio una bambina…’: Eva Henger mamma a 47 anni. L’attrice rivela il suo grande sogno

Eva Henger svela il suo desiderio

Di recente Eva Henger è tornata protagonista nei salotti televisivi per via della lite avuta con Mercedes e Luca Peracchi. Poche settimane fa, l’ex pornostar si è lasciata andare ad una lunga intervista dove oltre che a parlare di sua figlia e del suo lavoro ha svelato il suo più grande desiderio.

Eva Henger pronta a diventare mamma per la terza volta

La ex attrice hard è sempre presente in tv e sui social dove condivide con i suoi followers gli scatti che la ritraggono in giro per il mondo sola o in compagnia. Nelle ultime settimane dal suo account Instagram, l’abbiamo vista in perfetta forma, nella splendida isola di Sharm El Sheikh.

La 47enne non mostra i segni del tempo anzi sembra addirittura ringiovanita e i più attenti hanno notato il suo calo di peso. Da anni è legata al suo compagno Massimiliano Caroletti e in un’intervista rilasciata alle pagine di Novella 2000 ha dichiarato il suo più grande desiderio, che spera di concretizzare al più presto.

Eva Henger vuole un altro figlio dall’imprenditore, nonostante dallo stesso ha avuto già Jennifer. La donna ha raccontato che le piacerebbe avere una bambina che somigli alla primogenita Mercedes.

La rottura con Mercedes e Luca Peracchi

Nelle scorse settimane si è parlato tanto di Mercedes ed Eva. Madre e figlia per anni sono state molto unite ma l’arrivo di Lucas Peracchi nella vita della giovane, ha rovinato il loro rapporto. Proprio in alcuni salotti televisivi l’attrice ha accusato pesantemente l’ex tronista di Uomini e Donne, rovinandogli la reputazione.

L’ex pornodiva ha dichiarato che il fidanzato della figlia più volte l’ha picchiata e lei ha paura di denunciarlo. Denunce secondo l’ex naufraga che non hanno nessuna fondamenta, perchè sia lei che Peracchi hanno sempre negato.

Dopo molte apparizioni tv le due donne nelle ultime puntate di Domenica Live sembrava avessero trovato un punto di contatto ma dalle parole della madre a Novella 2000 la situazione pare essere ancora tesa.