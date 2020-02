Beautiful anticipazioni Usa: Hope e Thomas in luna di miele

Colpo di scena nelle puntate americane di Beautiful. Le anticipazioni raccontano che Hope accetterà di sposare Thomas per il bene di Douglas ma ad una condizione: tra loro non ci dovranno essere rapporti intimi. Intanto, Flo si sentirà molto in colpa e penserà di raccontare tutto a Wyatt.

In quel momento però, Liam irromperà nella stanza per parlare di alcune questioni su Phoebe. La situazione si farà sempre più complicata. Come se non bastasse, Douglas sentirà Thomas dire che Beth è viva e vorrà dunque spiegazioni in merito che, ovviamente, non riceverà.

Beautiful anticipazioni: Thomas vuole a tutti i costi Hope

Dopo che Thomas avrà convinto con l’inganno la giovane Logan a sposarsi, Douglas potrà finalmente contare su una madre. Ciò farà felice Hope, che acconsentirà a passare una luna di miele di una notte con il novello marito. Sebbene Thomas abbia accettato le condizioni di Hope, si arrabbierà non poco quando si vedrà respinto dal lei.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, da quel momento in poi, il Forrester Jr. inizierà a maturare un odio profondo nei suoi confronti e farà di tutto per arrivare al suo obiettivo. Thomas riceverà un altro duro colpo poco dopo. Stanca di mentire a se stessa, Hope finirà per ammettere i suoi veri sentimenti per Liam, nonostante sia stata lei a voler annullare il matrimonio.

Non sarà una novità per Thomas, al corrente del fatto che Hope ha accettato di diventare sua moglie solo per poter essere madre di Douglas. Tuttavia, non sarà una verità facile da accettare. Nelle puntate americane di Beautiful, vedremo inasprirsi il conflitto tra il giovane Forrester e lo Spencer, visto come un pericoloso rivale in amore.

Thomas furioso con il figlio

Nelle prossime puntate della soap opera Beautiful, Hope non sarà per niente felice al fianco di Thomas e continuerà a pensare a Liam. L’unica sua gioia sarà la presenza di Douglas, che la farà sentire una vera e propria madre. Tra loro nascerà un rapporto bellissimo, che Thomas userà a suo vantaggio.

Attenzione però, in quanto un imprevisto potrebbe portare Liam alla scoperta della verità su sua figlia Beth. Nelle puntate americane di Beautiful infatti, Douglas sentirà per caso Thomas parlare con Flo, dicendo che Beth è viva. Il piccolo chiederà spiegazioni al padre, che perderà la ragione.

Thomas, in preda all’ira, minaccerà Douglas di non menzionare mai più il nome di Beth, se non vuole che accada qualcosa di brutto ad Hope. Insospettito da alcune circostanze, Liam continuerà a indagare riguardo l’adozione di Phoebe, che non sembra essere regolare. Il giovane Spencer riuscirà a trovare il bandolo della matassa? Non resta che attendere le prossime anticipazioni.