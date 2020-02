Ammazza e che donna! Gemma Galgani irriconoscibile, lo scatto amarcord ha scatenato il web (FOTO)

La dama di Uomini e Donne manda in delirio i suoi fan sul web

Che Gemma Galgani sia una delle dame più amate e apprezzate del trono over non ci sono dubbi. Ormai, la torinese fa parte del parterre di Uomini e Donne da più di 10 anni e in tanti non vedono l’ora di vederla felice e serena accanto ad un uomo.

L’ex di Giorgio Manetti è molto diversa dal suo esordio in tv ma dal web sono spuntate alcune immagini di quando era giovane. La dama è praticamente irriconoscibile e in molti hanno avuto difficoltà nel capire chi fosse.

Gemma Galgani molto diversa da oggi

Lo scatto amarcord che sta girando sul web e su tutti i social sta davvero mandando fuori di testa tutti. Gemma è sempre stata considerata una bella donna, ma vedendo le sue foto da giovane tutti si sono rimasti sorpresi della sua spiccata bellezza. Capelli raccolti in uno chignon, sguardo ammiccante e profilo perfetto, la donna sembra davvero una star hollywoodiana e molti dei suoi seguaci hanno avuto difficoltà nel riconoscerla.

Oggi la Galgani resta sempre una bellissima dama ma nell’immagine in questione è possibile notare tutta la sua naturalezza. Oggi mantiene ancora un gran bello stile ed è perfettamente in forma. Infatti, ha un fisico invidiabile e resta sempre la più desiderata del parterre femminile. (Continua dopo la foto)

Perchè Gemma non riesce a trovare l’amore?

Gemma Galgani oltre ad avere un carattere solare e un sorriso smagliante, è anche molto bella e curata. Rispetto a quale anno fa, ha dato anche una ‘risvegliata’ al suo look, diventando più femminile e sexy. Il cambiamento è avvenuto particolarmente dopo la frequentazione con giorgio Manetti e a confermare questa sua rivoluzione è stata la stessa dama.

Durante il suo percorso a Uomini e Donne ha avuto diversi corteggiatori. In tanti, infatti, chiamano la redazione per conoscerla e intraprendere con lei una relazione. Purtroppo, ad oggi, nessuno ancora è riuscito a fare breccia nel suo cuore e a portarla via dagli studi…