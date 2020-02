Il Paradiso delle signore trame dal 2 al 6 marzo: Angela rivede suo figlio ma…

Nel corso della settimana che va dal 2 al 6 marzo vedremo che al Paradiso delle signore ci sarà un colpo di scena inaspettato. Angela riceverà delle importanti notizie da parte del suo avvocato. L’uomo, infatti, riuscirà a trovare suo figlio, ma non esiterà a confessarle una triste verità.

Cosimo e Gabriella saranno sempre più vicini e questo farà perdere le staffe a Salvatore. A villa Guarnieri, invece, continueranno ad esserci delle frecciatine tra Adelaide e Umberto. La situazione, inoltre, verrà scossa dal ritorno di Achille Ravasi.

Confessioni e gelosie al Paradiso delle signore

Nei primi appuntamenti della settimana, che va da 2 lal 6 marzo, del Paradiso delle signore vedremo che l’avvocato Lomonaco chiederà ad Angela un incontro per svelarle ciò che ha scoperto su suo figlio. Umberto e Adelaide saranno sempre più ai ferri corti e la situazione peggiorerà nel momento dell’arrivo di Achille Ravasi.

Quest’ultimo incomincerà a corteggiare in modo spudorato la contessa facendo innervosire il commendatore. Il Guarnieri senior, però, sarà impotente dinanzi la scena e non potrà fare altro che convincere la cognata del legame profondo che li unisce.

Silvia e Luciano, invece, decideranno di portare avanti un matrimonio fasullo per il bene del figlio Federico. Clelia, invece, non riuscirà a mantenere il segreto con il ragioniere e gli spiegherà di sapere la verità sulla paternità di Federico. Quest’ultimo, dal canto suo, vivrà finalmente un momento di gioia grazie al nuovo lavoro al grande magazzino.

Trame dal 2 al 6 marzo: la scoperta di Angela

Altra dinamica che animerà le puntate del Paradiso delle signore dal 2 al 6 marzo sarà il triangolo sentimentale tra Rocco, Irene e Marina. I primi due continueranno a portare avanti il piano per far ingelosire l’attrice. Ebbene, in questi giorni vedremo che la ragazza, finalmente, cederà ad un invito del nipote di Agnese ed uscirà con lui.

Gabriella, invece, si troverà a trascorrere dei momenti da sola con Cosimo e cercherà di mantenere il segreto con il suo fidanzato. Le bugie, però, avranno le gambe corte e Salvatore scoprirà tutto. Il ragazzo si mostrerà estremamente spazientito da tutta questa situazione.

Il vero tasto dolente, però, riguarderà Angela. La Barbieri scoprirà che suo figlio è vivo, tuttavia, non potrà mai avere un contatto con lui in quanto il ragazzino è stato adottato. Questa notizia sconvolgerà la fanciulla che non potrà fare altro che confidarsi con Riccardo. Sarà proprio grazie all’aiuto di quest’ultimo che la Barbieri riuscirà ad abbracciare, almeno per una volta, suo figlio Matteo.