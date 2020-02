‘E’ solo business…’: Ida e Riccardo in ‘affari’ a Uomini e Donne. E’ bufera

Ida e Riccardo hanno superato l’ennesima crisi

La storia d’amore tra Ida e Riccardo sta creando molte discussioni sui social.

L’ex coppia di Uomini e Donne dopo anni continua a portare sui social la loro quotidianità ma grazie al programma la dama è riuscita anche a lavorare come influencer per diversi brand.

Questo sembrerebbe una vera e propria svolta nella sua via e per questo motivo molti fan che non credono alla storia tra d’amore tra i due ex protagonisti del trono over. Molti sono convinti che i due stiano insieme solo per e per visibilità.

Ida e Riccardo sembrerebbero in cerca di visibilità

A quanto pare, leggendo i vari commenti sui social, sembrano davvero pochissimi i fan che credono ancora nella storia di Ida e Riccardo. La coppia, infatti, da anni ormai continua ad andare avanti e indietro dal programma accendendo di continuo i riflettori su di loro.

Recentemente, i due sono ritornati a Uomini e Donne, e hanno fatto capire di essere per l’ennesima volta in crisi. Il motivo principale dei loro problemi sembra la complicità a letto, che da parte di Guarnieri pare assente.

Quello che gran parte dei follower pensa è come sia possibile che la Platano e il bel pugliese non riescono a trovare un punto d’incontro ma soprattutto perché questo accade dopo che si vedono davanti alle telecamere. E’ tutto finto?

Dopo UeD la coppia è sempre felice

Dopo l’ultima registrazione a Uomini e Donne, dove la coppia è stata invitata per raccontare le loro ultime ‘avventure’, Ida e Riccardo hanno ammesso di aver passato un momento brutto. Grazie a Maria De Filippi, i due hanno ritrovato il sereno.

Nella serata di ieri infatti, dopo aver terminato la registrazione del trono over, la Platano ha postato una stories sul suo profilo Instagram, mostrando la presenza di Guarnieri. Ovviamente, anche in questo caso il pubblico si è diviso a metà: da un lato c’è chi ammira il loro coraggio e dall’altra chi continua a pensare che è tutto un business…