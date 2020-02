“Non occorre contatto per una gravidanza”: frase shock costa dimissioni ad un funzionario

In una società tanto all’avanguardia come quella che abbiamo nel 2020 sono ancora tanti gli argomenti tabù su cui esiste l’ignoranza. Com’è possibile credere occhi che non occorre contatto per una gravidanza? Eppure è stata questa la frase di un funzionario della protezione dei minori, il quale dopo aver sparato la bomba ha dovuto dimettersi dalla sua carica.

Non occorre contatto per una gravidanza: la frase di Sitti Hikmawatty

Dinanzi ad una concezione tanto distorta come quella che non occorre contatto per una gravidanza, ma basta un bagno in piscina, la comunità si è adirata. L’uomo, Sitti Hikmawatty dopo il polverone alzatosi, ha dunque rassegnato le sue dimissioni. Il funzionario della Commissione per la protezione dei bambini indonesiani (KPAI) era stato oggetto di una intervista.

Lo scorso venerdì dinanzi al Jakarta Tribune, l’uomo ha detto che le donne possono rimanere incinte senza copulare con il proprio partner. una frase sa gelo, inaspettata ovviamente da una persona che oltre ad essere funzionario svolge anche la professione di docente universitario ( dunque ignorante proprio non è).

L’intervista agghiacciante e le reazioni

Nel corso dell’intervista, i giornalisti avevano fatto esplicite domande a Hikmawatty circa i rapporti prima del matrimonio. Avevano al contempo calcato la mano Silla questione delle cliniche abortive illegali presenti sul territorio indonesiane. Nel rispondere alle varie domande, il docente universitario ha dichiarato che anche una normale piscina può essere conduttore di sperma.

Più nello specifico l’uomo ha spiegato che ci sono alcuni tipi di sperma maschili molto forti, in grado di resistere all’acqua. Per cui anche in assenza di penetrazione, lo sperma può raggiungere i genitali femminili e provocare una gravidanza. Questo vale soprattutto nel caso in cui le donne sono in una fase in cui sono sessualmente attive. Dato il gelo calato in studio, il funzionario ha capito di aver fatto una gaffe e ha provato a correre ai ripari, ma ormai il danno era fatto.

Dinanzi ad una frase così colma di ignoranza, per la quale non occorre contatto per una gravidanza, il Presidente dell’Associazione dei medici indonesiani Nazar è intervenuto chiedendo le dimissioni del commissario. Al contempo ha dichiarato che è impossibile per una donna riuscire a concepire senza un rapporto sessuale.