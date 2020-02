Ida e Riccardo, è finita poco prima delle nozze. Ecco il motivo, parla la sorella di Ida

Ormai la storia d’amore tra Ida e Riccardo ha appassionato davvero tutti. Nelle ultime settimane, la coppia ha affrontato l’ennesima crisi. In tanti si chiedono come mai i due non riescono a trovare un punto d’incontro e questa volta a parlare sono i loro familiari. Vediamo nei dettagli cosa è successo.

La sorella di Ida lancia una frecciatina a Riccardo

Stando alle ultime notizie circolate sul web, Ida e Riccardo attualmente sono tornati insieme. Nelle scorse settimane, però, l’ex coppia di Uomini e Donne ha fatto preoccupare e non poco tutti i fan. La Platano più di una volta si è mostrata sui social distrutta e amareggiata, mentre Guarnieri era letteralmente scomparso.

Nell’ultima registrazione del trono over, i due si sono presentati in studio ed hanno raccontato di aver attraversato un brutto periodo, decidendo addirittura di dividersi. Dando uno sguardo al profilo della dama, però, si è scoperto che tra i vari commenti ricevuti quello della sorella non lascia dubbi. Piera, il nome della donna ha scritto in poche righe di non pensare a Riccardo e di sorridere alla vita:“Sorridi, sorellina mia, non vale la pena rincorrere un tipo simile”.

La proposta di matrimonio di Guarnieri

Impossibile non ricordare la proposta di matrimonio di Riccardo verso la sua Ida alcuni mesi fa. Guarnieri, infatti, da quando ha deciso di riconquistare la sua donna, le ha provate davvero tutte.

Più volte è capitato che il cavaliere preso dalla disperazione si sia lasciato andare ad un pianto liberatorio davanti a tutti, mettendo a nudo i suoi sentimenti. E proprio negli studi di uomini e Donne che il quarantenne ha chiesto alla dama di sposarlo e di mettere su famiglia.

Una richiesta che non ha trovato ancora una risposta perchè la Platano almeno fino ad oggi non è mai sembrata convinta. Tutti sanno che la parrucchiera di Brescia ha già un bambino ed è stata sposata in passato e molto probabilmente non se la sente di iniziare da capo. Per ora, non resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.