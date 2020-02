Chiara Ferragni mostra le scarpe del figlio Leone, pioggia di critiche per lei: ecco quanto costano [FOTO]

Chiara Ferragni nella bufera

Chiara Ferragni e il marito Fedez nelle ultime ore sono finite al centro di una polemica per via del figlioletto Leone Lucia. Nello specifico l’influencer cremonese ha mostrato le scarpe del bambino su Instagram provocando una serie di accese critiche per il costo elevato delle calzature in questione.

Mostrate prodotti sui social network è il suo lavoro, quindi presentare la sua nuova collezione di costumi da bagno oppure far vedere il suo quotidiano è una cosa normale per i follower.

Ma la mini sfilata di scarpe dell’unico figlio del rapper è della Ferragni ha urtato molto la sensibilità di molte famiglie che non riescono a comprarle ai propri bambini perché costano molto. La fashion blogger che supera i 19 milioni di seguaci su IG ha inquadrato ben 45 paia di scarpine, tutte firmate. (Continua dopo le foto)

Chiara Ferragni mostra le scarpe costose del figlio Leone

Ebbene sì, è questo che Chiara Ferragni ha fatto la scorsa settimana. La nota influencer cremonese ha condiviso su Instagram un servizio fotografico col figlioletto Leone Lucia che, tra qualche giorno, compirà due anni.

Non contenta, la moglie del rapper Fedez ha pure presentato la rassegna di scarpe del bambino. I tantissimi follower della ragazza, circa 20 milioni, ha mostrato le piccole calzature griffate come Nike Air alle Vans, ma anche quelle realizzate da Versace e finendo a quelle di Fendi.

Una collezione onerosa, infatti il valore stimato va oltre due mila euro. Per molti è un grande spreco perché essendo in fase di crescita nel giro di poche settimane non riuscirà nemmeno ad indossarle. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web e i precedenti della coppia

Dopo la pubblicazione delle foto il popolo del web ha iniziato a lamentarsi e segnarsi per l’iniziativa di Chiara Ferragni. Gli utenti si sono lamentati del fatto che un bambino di quell’età di certo non ha bisogno di tutte quelle scarpette e soprattutto così costose. Non è la prima volta che la fashion blogger e Fedez fanno delle uscite di questo tipo.

Si tratta di esibizioni gratuite che ostenta la propria ricchezza, ma fa si che il pubblico si allontani da loro. Un paio di anni fa erano finiti nella bufera per la festa di compleanno del cantante. In quell’occasione la coppia aveva organizzato una festa all’interno di un supermercato sciupando gratuitamente il cibo. Dopo aver capito di aver esagerato, i due chiesero scusa.