Uomini e Donne, anticipazioni 25 febbraio. “Non ti permettere”: lite tra Tina e Gemma

Primo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D

Dopo una puntata dedicata al Trono classico di Uomini e Donne, oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale 5, subito dopo la soap opera iberica Una Vita, va in onda il primo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D. Quella di oggi è la registrazione effettuata sabato 22 febbraio 2020.

Cosa accadrà nello studio 6 dell’Elios in Roma? Possiamo darvi delle anticipazioni grazie ai canali ufficiali del dating show di Maria De Filippi, ovvero Witty TV e Instagram e Facebook Uomini e Donne.

Spoiler Trono over: in studio arrivano gli ex corteggiatori di Gemma Galgani

Ebbene sì, sabato e domenica si sono registrati nuovi appuntamenti del Trono over di Uomini e Donne. Stando a quanto riportato da Witty Tv, nello studio del programma Mediaset arriveranno tre ex di Gemma Galgani. Si tratta di cavalieri che hanno avuto una frequentazione con la dama torinese e che sono indicati nella cartina geografica creata dalla storica opinionista Tina Cipollari.

Tra questi ci sarà anche il professore Michele di Bari. Nel video che vediamo nei profili social della trasmissione si vede la piemontese dire: “Come ti permetti di dire una cosa del genere?”. Ovviamente la direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino si rivolgerà alla sua acerrima nemica. A quel punto si vede l’ex moglie di Kikò Nalli che dà delle indicazioni agli ex di Gems dicendogli di dire tutta la verità.

Uomini e Donne: Gemma e Tina Cipollari litigano in studio

Le anticipazioni della puntata odierna del Trono over di Uomini e Donne, svelano anche che gli ex cavalieri chiamati da Tina Cipollari entreranno nello studio 6 dell’Elios in Roma. Mentre il collega Gianni Sperti litigherà con la tenda perché avrà difficoltà di portare dentro la cartina geografica con su stampati i volti degli ex di Gemma Galgani.

Tra questi ci sarà pure Paolo che sorprenderà tutti i presenti. Intanto è notizia di poche ore fa che i casting del Trono classico a Bologna sono stati rinviati a data da destinarsi per via del Coronavirus. Ecco il video spoiler della puntata di oggi pomeriggio: