Oroscopo Paolo Fox 25 febbraio 2020: cambiamenti per Gemelli, Bilancia agitata

L’oroscopo di Paolo Fox del 25 febbraio 2020 annuncia novità davvero succose. Per i nativi dell’Ariete è un periodo di grandi risvegli, invece, per le persone del segno Bilancia è piuttosto agitato. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di martedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 25 febbraio 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa è una stagione che annuncia grandi risvegli. Anche se ora è tutto fermo, si può sperare in un buon futuro. Se in questi ultimi due anni non avete avuto molti risultati, dovete andare avanti. Da giovedì fino alla domenica sono previsti dei miglioramenti.

Toro – Le prospettive non sono difficili per coloro che vogliono sposarsi o convivere. I single potranno programmare un evento importante anche quest’anno. Per i sentimenti è un periodo molto caldo, ciò vuol dire che anche se amate una persona ci sono state polemiche.

Gemelli – Coloro che hanno due storie devono chiarire la propria posizione. Dal punto di vista lavorativo, l’uomo delle stelle spera che abbiate maggiore risorse. Molto dipende dall’età e dalle circostanze, in ogni modo è possibile cambiare.

Previsioni di martedì 25 febbraio 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di fare attenzione alla forma fisica. Le coppie che di recente hanno vissuto una crisi, possono iniziare a riconquistare il terreno perduto. Decidete cosa fare della vostra vita.

Leone – Coloro che hanno una attività a tempo determinato stanno aspettando nuovi ordini. Qualcosa si sta muovendo rispetto allo scorso anno. Molti di voi hanno già pagato lo scotto di una situazione amorosa poco chiara. Per coloro che si sono separati da poco, inizia una nuova prospettiva di vita.

Vergine – Questa è una giornata che lascia un po’ a desiderare sul piano psicofisico. Non si esclude qualche lamentela. C’è chi inizia un apprendistato, chi deve finire un corso, chi vuole riavere il proprio posto. In amore non sembrate molto convinti, forse siete innamorati di qualcuno che in questi ultimi giorni non vi capisce.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata il vostro stato d’animo è agitato. Per fortuna, sapete reagire con maggiore rigore, anzi è il caso di non rimandare nulla a domani. Se volete subito delle conferme di lavoro, dovete essere chiari. La seconda parte dell’anno sarà migliore della prima. In amore potete recuperare ma se una persona vi ha fatto del male, presentatele il conto.

Scorpione – Giornata di grande energia per chi deve proporsi o deve proporre qualcosa. In questi giorni c’è più fermento per coloro che hanno un’attività o per chi studia. L’amore, dopo un periodo poco piacevole, torna protagonista.

Sagittario – Il punto debole di questo periodo è il settore economico. Molti trascinano debiti oppure devono risolvere un piccolo contenzioso. Se avete commesso un errore, entro sabato qualcuno vi farà notare che ci sono dei problemi da risolvere.

L’oroscopo di Paolo Fox del 25 febbraio 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – È un periodo in cui dovete rimboccarvi le maniche, ma lo farete con piacere perché entro poche settimane raggiungerete una stabilità lavorativa. Meglio essere pronti ad ogni evenienza. Anche in amore potreste prendervela con qualcuno immotivatamente.

Acquario – È una giornata interessante. Potrebbe tornare una persona dal passato magari una vecchia amicizia. Ci sono troppe spese per la casa da gestire, l’astrologo vi consiglia di amministrare con attenzione le entrate e le uscite.

Pesci – Questa è una giornata decisiva che può riguardare il lavoro. Se avete qualche causa in corso, verrà rinviata. In amore dipende tutto da voi. I single che non hanno l’anima gemella dovrebbero guardarsi attorno. Con i nativi del Toro, dello Scorpione e del Leone dovete fare molta attenzione.