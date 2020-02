Clizia Incorvaia ufficialmente squalificata dal Grande Fratello VIP (Video)

Ormai era nell’aria: le parole utilizzate da Clizia Incorvaia verso Andrea Denver durante una discussione hanno causato la sua squalifica dalla casa del GF VIP. E lo si immaginava anche in casa seppur non si potesse avere chiara percezione di come quegli insulti fossero stati presi fuori dalla casa.

Il paragone a Buscetta, ad un pentito hanno generato molto sdegno tra il pubblico che da più parti, già da diverse ore, chiedeva l’eliminazione definitiva della ragazza.

Clizia Incorvaia, le lacrime e il pentimento

Nelle prime fasi della puntata di ieri 24 febbraio, Alfonso Signorini chiama Clizia nella stanza Super Led per mostrarle alcune cose. Se all’inizio le fa rivedere la scena incriminata, quella in piscina, in cui si scaglia contro Denver con parole irripetibili, successivamente è la volta di mostrarle le reazioni che hanno suscitato. Parole dure quelle di giornali e testate online. Parole che chiedevano a gran voce l’eliminazione dal gioco di Clizia Incorvaia.

Signorini afferma “Le tue espressioni sono state molto pesanti e noi non possiamo accettarle”. D’altra parte era già certo fosse così, la stessa Clizia lo sa bene ed è in lacrime per la vergogna e per la disperazione.

La ragazza ha poi cercato di giustificarsi in qualche modo parlando del poco peso dato sul momento a quelle parole. “Io so tutta la storia, anche noi abbiamo combattuto la mafia” afferma piangendo. Alla fine Clizia si scusa con tutto il pubblico, si scusa per aver trasmesso un messaggio che era ben lontano dalle sue intenzioni.

Il provvedimento di espulsione e l’addio alla casa

Il provvedimento di espulsione, però, arriva puntuale e sancisce la fine definitiva della permanenza in casa per Clizia Incorvaia. La ragazza ha affermato, una volta in studio, che dopo quanto accaduto se il GF non l’avesse cacciata sarebbe stata lei stessa ad abbandonare il programma.

Emozionante il saluto con Paolo Ciavarro con cui la ragazza ha stretto una relazione. L’amore tra i due è chiaro così come l’intento di rivedersi fuori per proseguire quello che Clizia stesso ha definito “una magia”. Sia lei che Paolo hanno indubbiamente vinto, dato che si sono innamorati. (Clicca qui per il video)