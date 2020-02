Andrea Montovoli si ritira dal GF VIP, “Sono al limite” (Video)

Andrea Montovoli ha comunicato ieri sera, anche se aveva già manifestato quest’intenzione, di volersi ritirare dal Grande Fratello VIP. Lo ha fatto durante le nominations che, comunque, sono andate avanti per poi dedicare il giusto spazio al ragazzo.

Alla base di questa scelta l’essere arrivato al limite del ragazzo e la voglia di andare fuori dai confini della casa del GF VIP. Vediamo cos’è successo.

Andrea Montovoli, quando il passato torna prepotente

C’era un segreto nella vita di Andrea Montovoli di cui il ragazzo non aveva ancora parlato con nessuno. Questo fino a qualche giorno fa quando si è aperto e ha raccontato di come, nel suo passato, l’essere finito in galera gli avesse letteralmente “salvato la vita”.

Un’esperienza pesantissima quella del carcere che, però, gli ha fatto capire il senso della sua esistenza e gli ha fatto maturare la voglia di diventare attore.

“Dopo sei mesi di reclusione ho capito che il teatro mi dava svago e ho iniziato a fare quello che faccio”. Sono state queste le parole con cui Andrea Montovoli aveva spiegato il suo stato d’animo. Un periodo che lui stesso definisce buio. Adesso che però, dopo 17 anni, è riuscito a tirarlo fuori il ragazzo pare pronto per vivere al meglio la propria vita facendolo, però, al di fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Il ritiro ufficiale dal Grande Fratello VIP

Quella di ieri sera è stata una puntata che ha visto l’uscita dalla casa di due grandi protagonisti. Dopo l’eliminazione di Clizia Incorvaia, infatti, è stato Andrea Montovoli e comunicare la volontà di ritirarsi. “Sono veramente contento di quest’opportunità” ha detto. “La cosa importante nella vita è capire i propri limiti e io ho raggiunto il limite“.

Dagli studi Alfonso Signorini risponde al ragazzo “Hai fatto una scelta che accetto ma non condivido. Mi permetto di dirti che io non considero finito il tuo percorso” e poi prosegue “Se vuoi ti lascio pensare” sperando in un ripensamento di Montovoli. Il ragazzo, però, è fermo sulla sua decisione e si ritira ufficialmente dal gioco abbandonando per sempre la casa del Grande Fratello VIP. (Qui il video)