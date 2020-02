Oroscopo Branko 25 febbraio 2020: Gemelli annoiati, cambiamento per Cancro

L’oroscopo di Branko del 25 febbraio riporta novità davvero interessanti. Per i nativi dell’Ariete è una giornata dubbiosa e stressante. Le persone nate sotto il segno del Cancro devono apportare qualche cambiamento importante sul lavoro. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di martedì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 25 febbraio 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Marte negativo porta tensione nella vostra vita sociale ed è normale che abbiate incertezze, aumento di stress. Questa Luna nuova in Pesci stimola il campo del successo professionale ma vi rende nostalgici in amore.

Toro – Con gli amici e il partner, andate in cerca dell’essenza dei sentimenti reciproci. In campo lavoro e affari siete tra i segni più forti sul mercato azionario. Infatti, nei momenti critici sapete arrivare dove molti non riescono.

Gemelli – Siete davvero annoiati con questa Luna nuova in Pesci ma non avete tutti i torti! Il compito di questo oroscopo, però, è quello di riportare le stelle nella realtà in cui si manifestano. Questa meravigliosa Venere s’interessa delle imprese della vostra vita. Inoltre, Mercurio suggerisce relax.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Per raggiungere la felicità dovete attendere il momento giusto, il posto giusto, con persone giuste. Saturno opposto richiama l’attenzione sul lavoro, dove è necessario un cambiamento importante. In amore siete insofferenti.

Leone – Dopo i momenti positivi nel lavoro e nella vita personale, dovete accelerare il ritmo delle vostre azioni. In questa giornata fate quello che dovrebbe essere fatto il giorno dopo, siete capaci di precedere tutti. In questo martedì l’amore non è un capolavoro.

Vergine – In questa giornata cercate di rilassarvi più spesso e di trascorrere bei momenti con gli amici. La famiglia ha il potere di farvi diventare molto nervosi. L’amore è al centro dell’attenzione. Marte vi rende passionali, mentre Giove colpisce una persona che ha fatto breccia nel vostro cuore.

Previsioni di martedì 25 febbraio 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata avete un aspetto invidiabile ma per essere affascinanti come prima di Saturno dovete fare qualcosa di più per la bellezza. Infatti, una bella presenza aiuta molto in campo lavorativo.

Scorpione – Approfittate di questa giornata per proporre una nuova idea nel lavoro, un’impresa diversa. Per molti di voi è arrivato il momento di lanciarvi verso un amore che più grande non si può.

Sagittario – Questo oroscopo è molto concentrato sulla famiglia. Cercate di sistemare tutte quelle cose che si trascinano nell’incomprensione da un bel po’. Tutto questo deve essere fatto in vista della primavera, quando sarete travolti da stelle appassionate.

L’oroscopo di Branko del 25 febbraio 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Il vostro modo di pensare è di alta qualità. Marte protegge l’amore e lo rende passionale. Inoltre, in aspetto energico con Sole nel Pesci, vi aiuta a trovare un amore oppure a diventare genitore.

Acquario – Saturno e Urano si scontreranno in primavera e quel che resta di questa stagione invernale diventa tutto a vostro favore. In questa giornata, la Luna congiunta a Nettuno suggerisce di concretizzare le vostre idee nel lavoro o di abbandonarvi al sogno. Tra queste due opzioni, è meglio lavorare.

Pesci – Rispetto ai mesi scorsi, questa è una settimana nuova sotto vari punti di vista. Nettuno esalta la vostra umanità, generosità. In amore e nel lavoro, Marte con voi si comporta alla grande. Infine, l’oroscopo di Branko consiglia di evitare gli eccessi.