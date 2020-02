Sossio Aruta e Valeria Marini nuovi concorrenti al GF VIP

La quattordicesima puntata del Grande Fratello VIP è stata davvero molto movimentata. Insieme all’eliminazione di Clizia Incorvaia e al ritiro di Andrea Montovoli abbiamo assistito a due nuovi ingressi.

Sossio Aruta e Valeria Marini sono diventati, infatti, concorrenti ufficiali del GF VIP. Il loro ingresso è destinato certamente a cambiare le dinamiche in una casa all’interno di cui l’aria era già davvero molto pesante.

Sossio Aruta, concorrente ufficiale al GF VIP

Sossio Aruta, ex partecipante al Trono Over di Uomini e Donne dove ha conosciuto Ursula Bennardo da cui ha anche una bambina, è entrato nella casa più spiata d’Italia. Se la partecipazione di Valeria Marini era praticamente certa, quella di Sossio è rimasta in sospeso fino a diverse ore prima della diretta.

Erano più che altro delle voci quelle che lo volevano come prossimo inquilino del Big Brother italiano. Sossio Aruta non è nuovo ai reality. Ricordiamo, infatti, la sua recente partecipazione a Temptation Island dove, per i suoi comportamenti, il rapporto con Ursula ha rischiato davvero grosso.

“Zonzo”, come lo aveva soprannominato Valeria Marini, ha un carattere simpatico e aperto e il pubblico si aspetta molto da lui. Dal canto suo l’ex calciatore, oggi fruttivendolo, avverte “Non sono una persona facile”.

Valeria Marini, anche lei nuova gieffina di quest’edizione

Non è la prima volta che Valeria Marini varca la porta rossa del Grande Fratello VIP 4. Lo ha fatto in occasione dei confronti con Rita Rusic, lo ha fatto pochissimo giorni fa per annunciare il suo imminente “arrivo”. Adesso, però, è diventata una concorrente ufficiale per la gioia, si fa per dire, di Antonella Elia. Emblematica, infatti, la sua espressione nel momento dell’ingresso di Valeria Marini.

Ad accogliere la miss stellare ci ha pensato Aristide, direttamente in suite. Ed è stato proprio lui il cavaliere che l’ha accompagnata all’interno del salone della casa del GF VIP. A questo punto il web, di cui una parte non era concorde con un nuovo ingresso della donna in casa, attende di vedere come l’ingresso della Marini (insieme a quello di Sossio Aruta) mischieranno le carte in gioco e ne smuoveranno le dinamiche.