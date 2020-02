GF VIP, Clizia Incorvaia squalificata, Salvo pubblica un video che aggrava la sua posizione (VIDEO)

Come tutti i telespettatori del GF VIP, ormai, sapranno, Clizia Incorvaia è stata ufficialmente squalificata. La ragazza ha pronunciato delle frasi imperdonabili contro Andrea Denver, che tirano in ballo temi troppo seri per poter essere ignorati. Pertanto, nonostante le sue lacrime e il suo pentimento in diretta, la produzione non le ha lasciato altra scelta che uscire dalla casa più spiata d’Italia.

Il pubblico è stato ancor meno indulgente dei vertici del reality, sta di fatto che l’immagine della donna sembra irrimediabilmente compromessa. Ad aggravare la sua posizione, però, ci ha pensato Salvo Veneziano, che ha pubblicato un video che sembra incastrarla sempre di più.

Clizia viene squalificata dal GF VIP e piange

Dopo Salvo, anche Clizia Incorvaia è stata squalificata dalla casa del GF VIP. L’ex di Sarcina ha definito pentito e Buscetta il suo coinquilino Denver. In rispetto della serietà del tema a carattere mafioso, la produzione ha deciso di mandarla via. Nel corso della puntata di ieri, la protagonista di questo increscioso avvenimento si è mostrata molto pentita delle dichiarazioni espresse.

L’Incorvaia ha spiegato di aver perso la testa e di non sapere per quale ragione avesse pronunciato quelle frasi così assurde. Lei stessa, in quanto siciliana, ha vissuto in prima persona le drastiche conseguenze della mafia, pertanto, non ha potuto fare altro che mettersi a piangere e scusarsi. Alfonso Signorini è sembrato alquanto comprensivo nei suoi confronti, ma lo stesso non può dirsi per telespettatori e altri volti dello spettacolo.

Il video di Salvo contro l’Incorvaia

Salvo Veneziano, ad esempio, ha pubblicato un video nel quale è ripresa una conversazione tra Clizia e Patrick. La clip è successiva alla lite con Denver, sta di fatto che l’ex gieffina ha commentato con il suo compagno d’avventura l’accaduto. La ragazza ha paragonato la sua discussione con quella tra Pugliese e la Elia ed ha detto di essere convinta che anche le sue frasi sarebbero divenute un meme.

Patrick, però, l’ha subito fermata e le ha spiegato che la situazione fosse un po’ diversa. Purtroppo, sui temi citati da lei c’è davvero poco su cui scherzare e fare dell’ironia e lei ha proseguito dicendo di aver detto solo ciò che pensava. Questo, dunque, testimonierebbe il fatto che Clizia Incorvaia, fino a pochi minuti prima di essere squalificata dal GF VIP, non si era resa conto della gravità del suo errore.