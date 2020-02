“Ti escono di fuori…”: Paolo Bonolis imbarazzato, la cognata Claudia Ruggeri la combina grossa ad Avanti un altro! [FOTO]

Paolo Bonolis in difficoltà con la cognata Claudia: la mise è troppo sexy

Da un po di giorni gli attenti telespettatori di Avanti un altro! hanno notato qualcosa di diverso in Miss Claudia, alias Claudia Ruggeri. Ebbene sì, la cognata di Paolo Bonolis ha cambiato look tagliandosi i capelli. Senza ombra di dubbio la donna è una delle protagoniste del game show del preserale di Canale 5.

Da anni è alla guida del mini-mondo dopo aver interpretato i ruoli di professoressa e poliziotta. Di recente, però, la modella ha messo in imbarazzo il conduttore romano e la sua spalla destra Luca Laurenti per una mise audace. In poche parole il suo décolleté era ben visibile mandando in tilt l’intero pubblico.

Claudia Ruggeri incanta il popolo del web

La bella Miss Claudia si è mostrata sul suo seguitissimo profilo Instagram con una camicia totalmente sbottonata sul suo straordinario décolleté. Un gesto bollente che ha lasciato senza parole tutti coloro che la seguono sul social media. Anche perché, al di sotto del vestito, è spuntato fuori un dettaglio davvero rovente. Di cosa si tratta?

La cognata di Paolo Bonolis porta solamente un delizioso capo di biancheria intima che mette in bella mostra il suo seno prosperoso. Come era prevedibile, il post della protagonista del quiz tv Avanti un altro! ha ottenuto un grandissimo successo, con migliaia di likes e tanti complimenti da parte dei follower. (Continua dopo la foto)

Conoscete il marito di Claudia Ruggeri?

Per chi non lo sapesse, Claudia Ruggeri che ad Avanti un altro! impersona la presidentessa del mini-mondo Miss Claudia, non è altro che la cognata di Paolo Bonolis. La donna da qualche anno è felicemente sposata con Marco Bruganelli, fratello di Sonia e moglie del conduttore romano.

I due al momento non hanno figli e lei è molto più piccola del consorte. In attesa di creare una loro famiglia, i due coniugi sono molto legati ai tre nipoti, ovvero i figli di Paolo e della proprietaria della casa di produzione SDL 2005.