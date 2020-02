Chiara Ferragni sul Coronavirus: l’influencer si ferma e poi manda un messaggio di speranza

Molti dei personaggi famosi stanno manifestando la loro opinione in merito al Coronavirus, tra questi è intervenuta sulla questione anche Chiara Ferragni. L’influencer, alcune ore fa, ha registrato delle Instsgram Stories nelle quali ha ragguagliato i fan circa la situazione che sta vivendo a Milano e poi ha annunciato una decisione molto importante.

Come tutti sapranno, infatti, la vita della moglie di Fedez è ricca di partecipazioni ad eventi che si tengono in tutto il mondo. Proprio per tale motivo, la ragazza è costretta a viaggiare molto e con i tempi che corrono, la cosa potrebbe rivelarsi particolarmente pericolosa. Per questo motivo, la ragazza ha fatto una scelta.

La decisione di Chiara Ferragni sul Coronavirus

Nel corso della giornata di ieri, Chiara Ferragni ha parlato un po’ con i suoi fan ed ha spiegato di aver voluto annullare alcuni impegni lavorativi a causa del Coronavirus. In questo fine settimana, infatti, la ragazza sarebbe dovuta andare a Parigi per presenziare ad alcuni eventi e non solo. Tra qualche giorno era in programma anche un safari, che aveva organizzato parecchi mesi fa.

Considerando lo stato di allarme in cui riversano molti dei comuni nella sua zona, però, l’influencer ha spiegato di aver ritenuto opportuno restare chiusa in casa. La donna, dunque, ha annullato i prossimi eventi e, per il momento, non si sa quando la sua vita riprenderà con il ritmo di sempre. Nel frattempo, però, ne sta approfittando per viversi un po’ di più i suoi cari, che a causa del lavoro spesso non vede.

Il messaggio di conforto dell’influencer

Ad ogni modo, Chiara Ferragni ha voluto anche manifestare la sua opinione sul Coronavirus ed ha voluto mandare un messaggio di speranza. In particolar modo ha detto di essere convinta che, grazie alla collaborazione collettiva, riusciremo a superare anche questo momento di crisi.

La cosa importante è ascoltare tutto quello che dicono le autorità e cercare di rispettare tutte le norme che vengono imposte per la tutela di se stessi e degli altri membri della popolazione. Solo in questo modo potremo riuscire ad arginare questo grosso problema che ci ha colto alla sprovvista.