Amici 19, anticipazioni: una nota conduttrice tra i giudici del Serale

Per il Serale di Amici 19 forse vedremo tra i giudici una nota presentatrice e attrice. Ecco le indiscrezioni degli ultimi giorni

Amici 19, il Serale: tra i giudici una famosa conduttrice e attrice

Il Serale di Amici 19 sta per iniziare. I ragazzi sono stati scelti e venerdì 28 febbraio ci sarà la prima puntata in diretta su Canale 5. Ad esibirsi sull’ambito e prestigioso palco ci saranno: Nyv, Gaia, Giulia, Talisa, Javier, Jacopo, Francesco, Nicolai, Martina e Valentin.

Saranno “tutti contro tutti” perché, inaspettatamente, quest’anno la produzione ha deciso di non formare le squadre e di non chiamare nessun coach. Corre voce che a giudicare i ragazzi nelle varie puntate ci saranno i professori e una giuria di qualità. Sono stati fatti i nomi di Al Bano e Romina Power, ma non è ancora stato definito il loro ruolo.

Nelle ultime ore, invece, Blogo ha dato un’altra indiscrezione sul talent. Pare che Maria De Filippi abbia chiamato Vanessa Incontrada, nota conduttrice e attrice. Effettivamente Vanessa ha annullato gli impegni che la vedevano protagonista proprio venerdì 28 febbraio. Tuttavia, non c’è ancora nessuna conferma.

L’ingresso nella casetta

I dieci concorrenti di Amici 19 scelti per andare al Serale hanno fatto il loro ingresso nella casetta nel daytime di lunedì 24 febbraio su Canale 5. Quest’anno i ragazzi alloggeranno in due casette (bianche) comunicanti tra di loro. Come ogni anno avranno a disposizione prodotti di diversi sponsor e una palestra per le lezioni e le prove.

Le polemiche

Quest’anno il pubblico si è mostrato molto insofferente rispetto ad alcune dinamiche e scelte della produzione e dei professori del talent. Ad esempio, sui social, molti utenti hanno manifestato il loro disappunto sul trattamento riservato ad alcuni concorrenti rispetto ad altri.

In particolare, Francesco, in continua difficoltà, ha avuto molte occasioni per recuperare e per presentarsi davanti ai giudici esterni per l’accesso al Serale. Tuttavia, i giornalisti e i critici musicali che più volte sono intervenuti nel programma, non hanno apprezzato il talento del ragazzo.

Al contrario, per loro, il primo cantante del talent era Stefano. Quest’ultimo, però, non è mai stato preso in considerazione dalla commissione di canto. Come mai un comportamento così diverso? Voi che cosa ne pensate?