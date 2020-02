Sossio Aruta GF Vip nuovo concorrente “Oggi faccio il fruttivendolo”

Sossio Aruta entra nella Casa del Grande Fratello Vip 4: ad accoglierlo c’è Valeria Marini

Nella casa del Grande Fratello vip 4 arriva un nuovo concorrente ufficiale. Si tratta di Sossio Aruta che è entrato nella casa più spiata d’Italia accolto da Valeria Marini.

L’ex di Uomini e Donne arriva all’interno della casa e i due ricordano molto bene la loro esperienza insieme a Temptation Island vip, nonché lo scontro che c’è stato nella fase seguente a Uomini e Donne. Valeria Marini ammette che Ursula è una sua amica e nel video di presentazione del ragazzo, ricorda i tempi in cui lui si era innamorato di lei da cui poi ho avuto una bellissima bambina Bianca.

La sua vita però è cambiata da allora, come dice lo stesso Sossio. Oggi infatti, lavora come fruttivendolo e vuole entrare interno della casa per dare tutto se stesso anche se, sa che non sarà facile convivere con lui perché ha un carattere molto particolare.

Sossio Aruta nella casa del Grande Fratello Vip 4

Nella puntata di ieri al Grande Fratello Vip, Sossio Aruta è entrato all’interno della casa annunciato dal presentatore Alfonso Signorini. Si è parlato molto dei nuovi ingressi ma anche del provvedimento disciplinare che potrebbe interessare in particolare, Clizia Incorvaia.

Nella casa nessuno sa che può sapere entrare un altro concorrente se non Valeria Marini. Il cavaliere che apparteneva al trono over di Uomini e Donne, molto spesso fatto il bello e cattivo tempo all’interno della trasmissione di Maria De Filippi ha conosciuto tanto Valeria Marini che con lui ha creato un legame particolare.

Nel corso della tua avventura a Temptation Island vip è diventato “Zonzo” proprio col nome dato dalla nota soubrette italiana. Quello che è certo è che con l’ingresso Marini e di Sossio sarà molto particolare vedere i suoi commenti all’interno della casa.

La presenza dei nuovi concorrenti della casa del Grande Fratello vip 4

La presenza di un nuovo concorrente del Grande Fratello vip 4 di certo non farà piacere gli altri coinquilini all’interno della casa. Infatti, oramai si ci si muove verso la fine e vedere arrivare già Valeria Marini non aveva fatto sempre riempire di gioia ad esempio, personaggi come Antonella Elia ma non solo.

Adesso arriverà anche Sossio Aruta: se pure porterà una ventata di simpatia, però si tratta di un’altra persona da sconfiggere per vincere il montepremi.