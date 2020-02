Antonio Zequila si paragona a Berlusconi “Lui ha il fascino del potere, io del…”

Antonio Zequila si paragona a Silvio Berlusconi: ecco cosa ha detto alla conduttrice Adrisana Volpe

Tante risate nella casa del Grande Fratello vip dove Antonio Zequila si paragona a Silvio Berlusconi. Il noto showman, nel corso della diretta al Grande Fratello vip ha incantato tutti con il suo modo di essere.

Adriana Volpe su di lui, racconta da Alfonso Signorini che Antonio qualche giorno fa sul divano mentre erano lì per trascorrere un po’ di tempo alle 4 di notte, i due si sono fatti una camomilla e hanno iniziato a parlare.

Infatti, Antonio e avrebbe fatto vedere una lettera che lui aveva scritto a Sara dicendo inoltre, che lui si vede molto simile ad un noto personaggio politico italiano. In merito a Sara, Antonio ha confessato che lui ha semplicemente voluto scrivere una lettera e lei guardandola, ha detto che lui aveva una bella firma. Un complimento che ha fatto molto piacere ad Antonio che quindi ha voluto analizzare la sua grafia con Adriana.

Antonio Zequila e il paragone con Silvio Berlusconi

Ma la vera frase choc che Adriana Volpe rivolta ad Alfonso Signorini è quella relativa ad Antonio Zequila e al modo in cui si rapporta rispetto a Silvio Berlusconi.

Infatti, Zequila ha detto, facendogli vedere la lettera che la sua A è uguale alla S di Silvio. Si riferisce cioè a Silvio Berlusconi. Ha detto infatti, secondo il racconto di Adriana Volpe che i suoi sono molto simili perché lui il fascino del potere mentre invece, Zequila dice di avere il potere del fascino.

Ecco perché Adriana sorridendo ha detto hai capito con chi abbiamo a che fare e rivolgendosi ad Alfonso Signorini. In tutto lo studio nonché all’interno della casa hanno sorriso che questo simpatico siparietto. Alla fine Zequila anche sottolineato che lui ha una grande stima per il cavaliere dicendo “Berlusconi forever”.

Il siparietto simpatico in tv

Il siparietto su Silvio Berlusconi è stato molto divertente ha fatto sorridere un po’ tutti sia in casa che all’interno dello studio punto del resto, la personalità affascinante di Antonio Zequila sta incantando proprio tutti all’interno della casa.

Più che protagonista di cose negative, certo questo personaggio è riuscito a farsi amare per la sua simpatia. Nel corso del giornate in Casa, in pratica il “diplomatico” Antonio si è trovato a dover affrontare anche qualche discussione soprattutto, in merito alla questione relativa a Sara Soldati, ma ora la situazione sembra essersi assopita.