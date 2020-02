Aristide Malnati, Grande Fratello Vip 2020 ecco come accoglie Valeria Marini

Aristide Manaldi accoglie Valeria Marini nella Casa del Grande Fratello Vip ma non vuole dormire con lei

Aristide Malnati è il primo concorrente del Grande Fratello vip che dà il benvenuto a Valeria Marini, una delle nuove concorrenti di reality show condotto da Alfonso Signorini. I coinquilini all’interno della casa chiamano Aristide “Mummy” proprio perché è affettuoso.

Proprio lui, infatti, è entrato nella casa per aiutare la showgirl a sistemare la valigia. Marini subito gli ha chiesto con chi dorme. Lui ha spiegato che dorme da solo davanti all’occhio del Grande Fratello che è un po’ come se fosse l’occhio di sua madre. Inoltre, ha anche voluto specificare alla bella Valeriona Nazionale che è un po’ claustrofobico e alla fine lui preferisce dormire sul divano.

Ecco perché Valeria Marini subito lo punzecchia dicendo perché non volesse dormire con lei. Lui però non si fa certamente intimidire e le dice che non ha alcuna intenzione di dormire insieme a lei in quanto ha paura di eventuali attacchi.

Aristide Malnati da paciere tra Zequila e Di Benedetto

Aristide Malnati, all’interno della casa si trova spesso a essere confessore di qualcuno. Nello scontro, ad esempio, tra Paola Di Benedetto e Antonio Zequila, da sempre amico di Antonio, si è trovato un po’ a dover fare la parte del cattivo.

Ha spiegato che lui spera che tutti si rendano conto che quando c’è una discussione e se arriva allo scontro non è mai una cosa positiva. Ha spiegato anche che lui sa da Zequila, che non ci ha provato con la bella Sara quanto piuttosto, il suo modo di fare era semplicemente un’occasione per essere gentile.

La richiesta di chiarimento di Mummy

In più, in diverse occasioni ha anche spiegato che aveva sperato ci fosse un chiarimento tra due prima possibile. La situazione però non è migliorata. Per il resto non ha neanche gradito il modo in cui lui si è andato a scontare con Paola Di Benedetto.

Il personaggio di Aristide Malnati del Grande Fratello vip 4 e soprattutto quello di dare un po’ di serenità gli abitanti della casa del Grande Fratello. Infatti, uno di quelli che si trova maggiormente bene con lui è proprio Antonella Elia che molto spesso è un po’ nervosa ma trova nelle egittologo una sorta di suo confidente.

A proposito del rapporto tra lei e Pietro Delle Piane alla fine si è creata una situazione di non poco difficoltà ed è proprio lui, ad essere diventato il tuo confessore.