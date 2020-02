Paolo Ciavarro GF Vip 4, ultimo bacio a Clizia “io ho vinto!”

Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip 2020 saluta Clizia Incorvaia eliminata dal programma

Paolo Ciavarro deluso e triste ha salutato Clizia Incorvaia squalificata dal programma del GF Vip 2020 per aver pronunciato delle parole offensive nei confronti di Andrea “Sei un pentito, sei Buscetta”.

La notizia è stata appresa come un fulmine a ciel sereno dai concorrenti della casa del GF Vip 4 separando definitivamente la nuova coppia di fidanzati. Paolo Ciavarro reagisce malissimo alla notizia, dice a Clizia prima di salutarla, di essere serena perchè ha chiesto scusa, e la gente avrebbe capito.

Replica affermando che Clizia ha capito l’errore commesso e si augura che sia stato capito da tutti, è molto triste e dispiaciuto e pensa che non c’è altro che si possa dire, sono stati attimi di debolezza, perchè conoscono tutti chi è la vera Clizia. Prima che la Incorvaia uscisse dalla casa più spiata d’Italia Paolo glia dà un ultimo bacio dicendole di essere una bella persona, e che non ha vanificato niente.

Tutta questa situazione non è facile, “Crisi con Clizia Incorvaia? “

La storia sentimentale con Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro procede alla grande, ma dopo la scorsa puntata qualcosa cambia. La Incorvaia infatti decide di non nascondere più le sue paure e confida al figlio dell’attrice Giorgi di vivere delle difficoltà nel loro rapporto. Non è facile tutta questa storia gli ha detto all’interno della casa. “E io che ti sono stato accanto in questa giornata?“.

Inizialmente Paolo interpreta in modo diverso tutta la situazione. Si capisce dalla richiesta seguente che le fa mentre si agita da una parte all’altra della casa, per starle sempre più vicino e portare Clizia a parlare.

La ragazza afferma di essere molto stanca per pensare sulle cose. Paolo decide di non mollare e prova altre vie, così la bacia e la costringe a guardarlo diretto negli occhi. Dicendo che non avrebbe mai pensato di poter vivere una storia così, di avergli più volte detto che ci sono troppe differenze tra di loro e che lo sostengono anche i suoi genitori.

Le parole di Paolo a Clizia

Paolo dice più volte a Clizia che tutto ciò che pensano gli altri a lui non importa, perchè sono i sentimenti quelli che contano che loro stanno vivendo insieme. Tuttavia la situazione sembra non cambiare. Ma dopo alcune ore, quando la ragazza decide di chiedere scusa a Paolo per come si era comportata e anche per certe insinuazioni, tutto torna come prima affetto coccole e tanto amore.