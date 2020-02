Matano e Cuccarini, grandi ascolti a La Vita in Diretta. D’Urso battuta

Matano e Cuccarini fanno grandi ascolti con la loro Vita in Diretta. Con il Coronavirus diffusosi in Italia, molta gente è rimasta a casa a guardare la televisione ed informarsi sui danni che sta facendo quest’influenza che ha causato, finora, sette decessi. Tra i programmi dell’informazione che vengono preferiti, sicuramente quelli di Rai 1.

Storie Italiane ha raggiunto il milione e mezzo nella puntata di lunedì 24 febbraio. Così come Italia Sì e Domenica in, rispettivamente in onda il sabato e la domenica pomeriggio. Grandi numeri che consacrano la Rai come leader dell’informazione, in particolare durante casi di cronaca importanti come questo. Tra i programmi che hanno realizzato grandi ascolti, sicuramente La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini.

I danni del Coronavirus

Il Coronavirus sta impaurendo tutto il paese. Sospesi eventi e concerti ed addirittura il Carnevale di Viareggio non si farà. Unica nota di consolazione, tra le notizie uscite ieri, è che il picco in Cina è stato già raggiunto nella speranza che il virus possa diminuire fino ad estinguersi.

Quello che non si può negare è l’impegno dei cittadini a cercare di fermare il virus. Come detto sopra, infatti, molte persone sono rimaste a casa e molti eventi sono stati cancellati. Inoltre, varie trasmissioni televisive, che si registrano in Nord Italia, come Che Tempo Che Fa e Pomeriggio 5, sono andate in onda senza pubblico in studio

Grandi ascolti per Matano e Cuccarini

Dopo la bella vittoria di venerdì, nella giornata di lunedì 24 febbraio, La Vita in Diretta batte ancora Pomeriggio 5 negli ascolti tv. Complice anche il forte caso di cronaca, la trasmissione di Rai 1, dopo tanti anni sfortunati, sta racimolando delle vittorie molto interessanti sul programma di Barbara D’Urso.

Grandi ascolti per la trasmissione condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini, che ha realizzato nell’anteprima 2.032.000 spettatori e nel programma 2.437.000 spettatori con il 17.7%. Il programma pomeridiano di Canale 5 ha conquistato 16.1% con 2.094.000 spettatori nella prima parte, al 17.8% con 2.592.000 spettatori nella seconda.

In poche parole, nonostante la vittoria de La Vita in Diretta, anche il programma concorrente può esultare per i dati oggettivamente positivi. Il programma di Rai 1, così come quello di Canale 5, hanno dedicato tutta la puntata al Coronavirus in Italia. Entrambi i contenitori hanno dato agli spettatori gli ultimi aggiornamenti sui contagiati ed i morti causati da questa influenza.