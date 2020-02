Uomini e Donne: Fabio Colloricchio è stato scelto per un lavoro importante in Spagna, tutti i dettagli

Fabio Colloricchio ha avuto una svolta nella sua carriera. Ecco per che cosa è stato scelto questa volta in Spagna

Uomini e Donne, Fabio Colloricchio: nuovo ruolo nella tv spagnola

Fabio Colloricchio è diventato popolare in Italia per aver partecipato cinque anni fa a Uomini e Donne. Prima ha corteggiato Teresa Cilia e poi, non essendo stato scelto, la redazione gli ha proposto di fare il tronista. Nel nuovo percorso ha conosciuto due ragazze che gli piacevano molto, Silvia Raffaele e Nicole Mazzocato.

Con quest’ultima aveva molti scontri e Fabio non le credeva del tutto, ma poi ha deciso di ascoltare il suo cuore e sceglierla. Tra loro c’è stata una relazione di quattro anni tra alti e bassi.

Poi, Fabio ha deciso di trasferirsi di nuovo in Spagna e partecipare a Supervivientes. In quell’occasione ha conosciuto Violeta Mangrinan con la quale adesso ha una storia d’amore e convive. Tuttavia, dopo ospitate nelle trasmissioni spagnole e italiane, adesso il modello ha un nuovo lavoro. Ecco di cosa si tratta.

Fabio nel nuovo ruolo di inviato

Fabio, dopo l’avventura a Superviventes e il grande successo mediatico, ha accettato la proposta di un nuovo ruolo in televisione. Questa volta si tratta di qualcosa di più impegnativo rispetto ai programmi a cui ha partecipato.

L’ex tronista è stato scelto come inviato in una trasmissione famosissima di TeleCinco in Spagna: Volverte a ver. Si tratta di un programma condotto da Carlos Sobera in cui vengono raccontate storie molto toccanti sia di personaggi famosi, ma anche di persone non conosciute dal grande pubblico. Come se la caverà Fabio nel nuovo ruolo? Che cosa ne pensate?

Lo scompiglio del web

Fabio ha creato davvero scompiglio nel web negli ultimi mesi. Tutto è iniziato quando nel reality in Honduras ha parlato male della sua ex fidanzata Nicole. Quest’ultima è rimasta talmente male per le affermazioni fatte davanti a tutti che ha deciso di querelarlo.

Non solo, ma tutta la Spagna, tutta Italia e non solo, hanno parlato per mesi dello scandalo che Fabio e Violeta hanno creato a Superviventes. La coppia ha consumato un rapporto intimo sulla spiaggia davanti alle telecamere e le immagini hanno fatto il giro del mondo.