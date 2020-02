Sossio Aruta parla del Coronavirus al GF VIP, ma la produzione lo censura: ecco il motivo

I concorrenti del GF VIP, ieri sera, sono stati informati dell’emergenza che sta investendo l’Italia a causa del Coronavirus e Sossio Aruta si è fatto portavoce della situazione. Nel corso della messa in onda di ieri sera, infatti, il calciatore è entrato nella casa insieme a Valeria Marini.

Entrambi ci hanno messo davvero poco tempo per ambientarsi e lasciarsi andare ad interessanti chiacchierate con il resto del gruppo. Ad un certo punto, però, l’attenzione si è spostata sulla difficile situazione sanitaria dell’Italia e la produzione è stata costretta ad intervenire.

Le parole di Sossio Aruta sul Coronavirus

Considerando la gravità e l’importanza del tema, Alfonso Signorini è entrato in casa per informare tutti i presenti di ciò che sta accadendo nel paese e nel mondo. Tutti i protagonisti, ovviamente, sono rimasti spiazzati e preoccupati da tutta questa situazione.

Proprio per tale ragione, nonostante abbiano già avuto modo di parlare con un esperto del settore, hanno approfittato della presenza dei nuovi arrivati per fare loro qualche domanda.

Nel caso specifico, è stato Sossio Aruta a dare qualche informazione in più ai presenti nel GF VIP sul Coronavirus. Il protagonista ha spiegato che in alcuni comuni del nord è scattato uno stato di allarme generale, per cui alcuni comuni sono entrati addirittura in quarantena. Al sud, invece, la situazione sembra essere decisamente più distesa.

L’intervento del GF VIP

Il calciatore, ad esempio, ha detto che a Napoli tutto sembra essere normale. Tuttavia, la preoccupazione è davvero tanta per tutti. I vari coinquilini non hanno potuto fare a meno di mostrare tutto il loro rammarico e la loro apprensione. La produzione del GF VIP, però, ad un certo punto è intervenuta per mettere a tacere Sossio Aruta e le sue dichiarazioni sul Coronavirus.

L’ex protagonista del trono over di Uomini e Donne è stato, dunque, chiamato in magazzino, luogo nel quale è stato redarguito per il suo comportamento. Il tema è troppo delicato per essere affrontato in modo così generico e conviviale. Per tale ragione, è assolutamente opportuno che venga affrontato solo dalle persone competenti onde evitare di fomentare un caos irragionevole.