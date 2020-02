Strana creatura sulla spiaggia messicana: virale la foto sul web

Nonostante il panico per questo virus che non lascia tregua all’ansia, il mondo continua a girare come giusto che sia. Ed è proprio dall’altra parte della terra che arriva una notizia bizzarra. Una strana creatura si è arenata su una spiaggia messicana. Lo sconcerto della gente, ha spinto tutti a domandarsi di cosa si tratta. La foto della creatura con testa di delfino e coda ad anguilla ha fatto subito il giro del web. Ma cosa sarà?

Strana creatura sulle spiagge messicane: tutti si interrogano sulla provenienza

Questa strana creatura apparsa sulle spiagge del Messico ha immediatamente scosso l’opinione pubblica. Le foto, che hanno fatto il giro dei sociale, sono state accompagnate da commenti particolari circa le ipotesi degli utenti.

Parliamo di un animale mai visto prima. Per sembianze, ricorda nella parte superiore un delfino, nella parte inferiore un’anguilla. All’interno delle fauci, i denti sono appuntiti affiancati da qualche zanna. La testa non ha gli occhi. Per quest’ultimo aspetto, si pensa che l’animale sia emerso dalle zone più profonde dell’Oceano Pacifico. Dal momento che lì non penetra luce alcuni animali nascono e si sviluppano senza occhi.

Un bizzarro ritrovamento

La strana creatura, anche a leggermente inquietante è comparsa su una spiaggia di Destiladeras, sulla costa del Pacifico del Messico. Sebbene molti esperti abbiano provato ad identificarla, nessuno è riuscito ad inserirla in una categoria animale oggi nota.

Lì per lì la gente ha pensato fosse un delfino. Poi andando più da vicino, ha notato la forma strana. Insomma tutto è fuorché un delicato e simpatico delfino. I media locali hanno intervistato gli abitanti del posto, chiedendo se avessero mai visto un simile animale. Ma nessuno era al corrente che le loro acque fossero abitate da un strana creatura come quella.

Da dove proviene questo animale sconosciuto?

Si tratta sicuramente di un ritrovamento fuori dal comune. L’ipotesi più acclarata oggi dalla scienza è che la strana creatura provenga da un’area marina di Puerto Vallarta, profonda più di mille metri.

Comunque sia proseguiranno gli studi a riguardo, per capire la sua provenienza. Tuttavia sul web circola già voce che si tratti di un falso, usato solo per suscitare la curiosità degli internauti.