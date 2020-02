Antonella Elia terrorizzata da Fernanda Lessa: “Fa riti strani, quando passo si fa il segno della croce”

In queste ore, all’interno della casa del Grande Fratello VIP si sta consumando un vero dramma. La concorrente Antonella Elia ha detto di essere terrorizzata da Fernanda Lessa. Alcuni coinquilini, in effetti, hanno notato che l’ex modella brasiliano, a volte, si trova a svolgere dei riti alquanto strani recitando parole in portoghese.

La showgirl ha detto di avere paura delle energie negative e ritiene che la Lessa sia una di esse. Inoltre, la Elia ha spiegato anche di aver fatto alcuni sogni decisamente inquietanti che riguardano la sua rivale. Ecco cosa è successo.

Lo strano rito di Fernanda Lessa

Fabio Testi e l’ex valletta di Mike Bongiorno hanno avuto una particolare conversazione alcune ore fa. L’oggetto del dibattito era Fernanda Lessa e le inquietudini che genera in Antonella Elia.

Le due donne non sono mai andate molto d’accordo anche se, dopo un primo momento di astio, pare che abbiano appianato i dissapori. Ad ogni modo, c’è qualcosa in Fernanda che continua a rendere abbastanza agitata la showgirl.

Nel corso di una conversazione con Testi, quest’ultimo ha dichiarato che una volta la Lessa si è fatta dare del sale mentre era in piscina. In un primo momento, lui ha ritenuto che volesse farsi un bagno salato, ma la verità è stata un’altra. La concorrente, infatti, ha cominciato a versarsi questo sale sul collo pronunciando strane frasi in portoghese, come se fosse una preghiera.

Il sogno demoniaco di Antonella Elia

Nell’apprendere tale confessione, Antonella Elia è apparsa ancora più terrorizzata da Fernanda Lessa. La donna ha detto di aver sognato che in casa ci fosse un Demonio, impossessato di Fernanda.

Quest’ultima, inoltre, si è messa ai piedi del letto della Elia e l’ha guardata con sguardo satanico. Inoltre, ogni volta che le passa accanto, Fernanda si fa il segno della croce. Proprio in virtù di tutte queste ragioni, la scoppiettante ex valletta ha detto di non essere affatto tranquilla.

Per cercare di “contrastare” l’ipotetica forza malvagia della sua coinquilina, inoltre, Antonella ha detto di essere in possesso di un rosario. A quanto pare, ha intenzione di metterlo al collo in segno di protezione, specie durante la notte. Infine, i due concorrenti hanno anche notato che ogni persona che si mette contro di lei finisce, inevitabilmente, per essere eliminata dalla casa del GF VIP.