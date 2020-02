Un posto al sole, spoiler 26 febbraio 2020: Patrizio alle prese con un critico

Le anticipazioni di Un posto al sole di mercoledì 26 febbraio promettono nuovi colpi di scena. L’attenzione si riverserà su Patrizio e lo staff del Caffè Vulcano che dovranno affrontare una sfida interessante che indubbiamente divertirà i telespettatori di Rai 3. Si tornerà a parlare di Serena e Filippo la cui storia d’amore sembrerà sul punto di rottura.

Anticipazioni Un posto al sole mercoledì 26 febbraio

Non accennerà a migliorare la situazione tra Serena e Filippo. Sono mesi che la coppia appare più divisa che unita nonostante qualche fugace momento di intesa. Con l’arrivo di Leonardo le cose si sono complicate ancora di più dato che la Cirillo si sentirà sempre più vicina a quest’ultimo piuttosto che a suo marito.

Nella puntata di mercoledì, Filippo continuerà ad essere pensieroso e disperato. Man mano che passa il tempo, il figlio di Roberto perde punti preziosi con la moglie. Ma nelle prossime puntate emergeranno ulteriori novità che non faranno altro che portare i due coniugi in un punto poco positivo.

Intanto, il Carnevale ha lasciato Patrizio piacevolmente divertito dallo scherzetto ricevuto. Il fratello di Diego si ritroverà a vivere un’altra vicenda che lo riguarderà in prima persona. Al caffè Vulcano sembrerà giunto un critico gastronomico di una certa importanza.

Patrizio, desideroso di fare colpo su di lui, cercherà di approntare dei piatti squisiti. A supportare il giovane Giordano sarà tutto lo staff del locale che, ancora una volta, si confermerà all’altezza della particolare situazione.

Spoiler Un posto al sole: Guido messo alle strette

Nei prossimi appuntamenti di UPAS vedremo Alberto fare il furbetto, approfittando della gravidanza di Clara per tenerla ancora sotto scacco. Nunzia cercherà di mettere la figlia in guardia dall’avvocato Palladini. Quest’ultimo si metterà in affari con Niko e creerà un po’ di scompiglio alla Terrazza inimicandosi Raffaele.

Giovanna continuerà a portare avanti le indagini sull’omicidio di Sebastiano Rosato e scoverà ulteriori tracce che rischieranno di aggravare la posizione di Fabrizio. Disperata, Marina cercherà di aiutare il suo ex compagno come meglio può. Dei turisti metteranno alle strette Guido Del Bue il quale si rivolgerà a Michele e Tiziano.