Isola dei Famosi: spunta il nome di Claudia Galanti per la prossima edizione

C’è grande attesa per scoprire il cast della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il programma, a differenza di quanto previsto inizialmente, vedrà la luce molto verosimilmente direttamente nel 2021.

Nelle scorse settimane si è parlato molto del cambio al timone. Alessia Marcuzzi ha annunciato che non sarà alla guida dello storico reality. Al suo posto la principale candidata dovrebbe essere Ilary Blasi, anche se non sono arrivate ancora conferme in tal senso.

Per quanto riguarda il cast gli autori sono alla ricerca di personaggi da far sbarcare sull’Isola. Stando a quanto riporta il settimanale “Oggi” tra le protagoniste della prossima edizione del programma di Canale 5 potrebbe esserci la showgirl Claudia Galanti. Quest’ultima sarebbe rimasta scottata dall’esclusione dalla casa del Grande Fratello e a questo punto vorrebbe “ripiegare” sull’altro reality della rete ammiraglia di Mediaset.

Isola dei Famosi: le novità della quindicesima edizione

Mediaset aveva previsto inizialmente di proporre la quindicesima edizione dell’Isola dei famosi ad aprile. Visto il grande successo che sta riscuotendo il Grande Fratello Vip, l’azienda avrebbe deciso di posticipare la realizzazione del reality. Secondo quanto riportato dai siti specializzati, infatti, il programma vedrà la luce solo il prossimo anno molto verosimilmente nel mese di gennaio.

Un’altra delle grandi novità sarà la conduzione. Alessia Marcuzzi ha fatto sapere che dopo essere stata alla guida di diverse edizioni del programma non ha intenzione di ripetere l’esperienza. Sulla stessa lunghezza d’onda anche la storica conduttrice del reality ovvero Simona Ventura che ha fatto conoscere e a portato al successo un format che in Italia fino a quel momento era sconosciuto.

A questo punto il nome più accreditato è quello di Ilary Blasi. La bellissima conduttrice ha già guidato reality in prima serata come il Grande Fratello Vip. Dopo tre edizioni ha lasciato uno dei programmi più longevi della televisione e ora potrebbe tornare prepotentemente al comando di una trasmissione di punta di Mediaset.

Ovviamente al momento non ci sono ancora conferme in tal senso ma questa è senza ombra di dubbio l’ipotesi più accreditata. L’alternativa, come accaduto al Grande Fratello Vip, potrebbe essere un volto nuovo e a sorpresa.

Claudia Galanti all’Isola dei Famosi

Come detto in precedenza, secondo il settimanale Oggi, Claudia Galanti potrebbe essere una delle nuove concorrenti dell’Isola dei Famosi. La modella e showgirl paraguaiana avrebbe voluto partecipare al Grande Fratello vip ma non è stato della stessa opinione Alfonso Signorini.

A questo punto per lei si aprirebbero le porte dell’altro reality di punta di Mediaset. Ad onor del vero per la Galanti si tratterebbe di un ritorno, visto che è stata protagonista dell’Isola dei Famosi già per due volte: nella settima e nella decima edizione.