Veronica Burchielli parla della crisi con Alessandro Zarino: “È più facile andarsene che…” (FOTO)

Da settimane, ormai, non si sta facendo altro che parlare dell’ipotetica crisi esistente tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino. La coppia, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, dopo pochi mesi di relazione, sta già affrontando la prima battuta d’arresto.

Ad annunciare l’esistenza di alcuni problemi è stato l’ex tronista, il quale aveva spiegato di vivere un momento un po’ complesso con la sua donna. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo, è intervenuta anche la ragazza sulla questione. Ecco cosa ha dichiarato.

Veronica Burchielli rompe il silenzio su Instagram

Attraverso il suo profilo Instagram, Veronica Burchielli ha parlato della crisi con Alessandro Zarino. Un utente le ha domandato se fosse ancora fidanzata con lui e lei, senza indugiare minimamente, ha risposto in modo affermativo. La protagonista, però, ci ha tenuto a fare alcune precisazioni. Tra i due, infatti, ci sono stati realmente dei problemi, alcuni dei quali ancora irrisolti, questo però non vuol dire che si siano lasciati.

Alessandro ha sentito il bisogno di manifestare quello che stava vivendo in un determinato periodo della sua vita e, a suo avviso, ha fatto bene. Ad ogni modo, la loro storia sta procedendo. Secondo il punto di vista della Burchielli, quando ci sono i sentimenti, tutto può essere superato, anche le difficoltà all’apparenza più insormontabili.

Alessandro Zarino tace dopo le dichiarazioni della fidanzata

Con la sua risposta, dunque, è apparso evidente che tra i due ci sia ancora un qualcosa di molto forte. Bisogna attendere, però, per capire se riusciranno a superare questa tempesta. Per adesso, inoltre, non ci sono molte informazioni in merito alle cause che hanno generato un loro parziale allontanamento. Molto probabilmente c’entrano le divergenze di pensiero e le difficoltà della vita quotidiana.

Quello che conta, però, è che i due stiano provando seriamente a superare le difficoltà. Questa almeno è la versione dei fatti data da Veronica Burchielli sul suo rapporto con Alessandro Zarino. L’ex tronista, infatti, dopo uno sfogo iniziale, non ha più parlato della questione, tale atteggiamento ha lasciato i fan con molti punti di domanda.