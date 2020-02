Amici 19: Federico Pietrucci operato dopo il talent, le parole sui social

Federico Pietrucci si è operato alla mano dopo il ritiro dal programma, ecco com’è andata e le sue parole

Amici 19, Federico Pietrucci operato dopo il talent: le sue parole

Federico Pietrucci qualche giorno fa ha dovuto abbandonare Amici 19. Il motivo? Un infortunio alla mano destra. Il ballerino prima di lasciare definitivamente il programma ha confessato che è caduto male diverse volte durante le prove e che è stato molto sfortunato tanto da avere bisogno spesso del fisioterapista.

Poi, è successo un infortunio che l’ha costretto a fermarsi. Il tempo di recupero questa volta era troppo lungo e non compatibile con l’impegno del Serale qualora fosse stato scelto. Federico ha documentato sui social l’operazione in ospedale.

Insomma, questa volta il ballerino ha avuto bisogno di un intervento chirurgico come testimonia il camice verde, tipico di chi deve operarsi. L’intervento, tuttavia, è stato semplice e in giornata Federico si è mostrato sui social già con i suoi vestiti e pronto per tornare a casa con le parole: “E anche questa è fatta”. (Continua dopo la foto)

L’ironia dei social

Gli amici e chi segue Federico sui social hanno fatto notare, nella foto con il camice verde, che alla fine in un modo o nell’altro una maglia verde il ballerino l’ha ottenuta. Federico, lasciando Amici 19, ha detto che potrebbe pensare a ritornare nel programma nella prossima edizione così come ha fatto Andreas.

Andreas Muller si era infortunato appena ottenuto l’accesso al Serale ed è stato costretto a ritirarsi dal programma. L’anno successivo è tornato ed ha vinto il talent. Andreas ha scritto un post pubblico a Federico augurandogli buona guarigione e dicendogli di non smettere di credere in se stesso e di andare avanti.

Le novità del Serale

Il Serale di Amici 19, senza Federico Pietrucci, andrà in onda in diretta su Canale 5 da venerdì 28 febbraio. Gli allievi ammessi sono 10: i cantanti Jacopo, Francesco, Martina, Gaia, Nyv e Giulia; i ballerini Nicolai, Valentin, Talisa e Javier.

Si vocifera nel web che Al Bano e Romina Power saranno presenza fissa nel programma, mentre si è diffusa l’indiscrezione della presenza di Vanessa Incontrada. Quest’anno, eccezionalmente, non ci saranno le squadre e, di conseguenza, nemmeno i coach. Chi vincerà la diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi?