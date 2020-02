Aldo Montano e Antonella Mosetti, dopo anni la verità: ecco perché si sono lasciati

La storia d’amore tra Antonella Mosetti e Aldo Montano

Da anni Antonella Mosetti è single ma non tutti sanno che la soubrette ha avuto una storia con Aldo Montano. La relazione sentimentale è giunta al termine nel 2012, dopo ben sei anni di amore. I due, infatti, formavano una delle coppie più belle ed apprezzate del mondo dello spettacolo.

Oltre ad avere un sentimento puro, la showgirl e lo schermitore erano belli insieme. In quel periodo non si erano fatto mancare nulla, ovvero copertine delle riviste di gossip e siti di pettegolezzi. Poi ad un tratto i due hanno preso due strade differenti chiudendo la loro storia. Per quale ragione? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutto.

L’annuncio di Antonella Mosetti su Twitter

Circa otto anni fa attraverso il suo account Twitter, Antonella Mosetti disse a tutti coloro che la seguono sul social della fine della sua relazione sentimentale con Aldo Montano. La soubrette laziale, abbastanza sofferente scriveva: “Ci sono cose che non finiscono come dovrebbero o come vorresti.

Anche quando si parla di Amore. Ed in questo caso lo è stato anche per me”. Successivamente, attraverso una sua ospitata a Domenica Live, rotocalco di Barbara D’Urso, la madre di Asia Nuccetelli fece delle confessioni più dettagliate.

Le ragioni della separazione tra Antonella e Aldo

Intervistata ne programma di Barbara D’Urso, Antonella Mosetti raccontava che quella con Aldo Montano è stata una relazione sentimentale molto lunga e forte. Una storia vera al 100%, vissuta al massimo sia nel bene che nel male. Con il suo lavoro da schermitore che lo portava in giro per il Pianeta, lei si è resa conto che gli obiettivi non sono più comuni.

La donna ci stava impazzendo, perché quando finisce un sentimento così forte è difficile non starci male. Quindi all’età di 37 anni senza litigare, ma parlando tranquillamente ha chiamato Aldo e entrambi si sono chiesti: “Ma secondo te c’è ancora la passione, il batticuore, l’amore sopra ogni cosa, oppure prevale ormai il desiderio di pensare a se stessi?“.