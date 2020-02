“E’ tornata la farfallina’: Belen Rodriguez in bikini, apre le gambe e mostra più del dovuto, la reazione di Stefano De Martino [FOTO]

Belen Rodriguez e l’iniziativa sexy su Instagram: ecco cosa ha fatto

Erano settimane che Belen Rodriguez non postava su Instgram delle foto davvero bollenti. Infatti da quando è tornata insieme a Stefano De Martino, la soubrette argentina sembra aver messo da parte la sua sensualità per dedicarsi anima e corpo all’amore che prova per il ballerino napoletano.

I due e il figlio Santiago stanno vivendo una nuova vita che si era interrotta circa quattro anni fa. Dopo reciproche esperienze sentimentali con altre persone, i due artisti sono tornati a formare una coppia.

Belen Rodriguez mostra la sua farfallina all’inguine su IG

Come accennato prima, nelle ultime ore Belen Rodriguez ha lasciato tutti i suoi follower a bocca aperta. Per quale ragione? La showgirl ha postato su IG un meraviglioso scatto in bikini. La madre del piccolo Santiago indossa un costume due pezzi firmato Me Fui, ossia l’azienda che, insieme alla sorella più piccola Cecilia Rodriguez realizza dei disegni.

Nella foto in questione la conduttrice di Tu si que vales è distesa su un fianco a pelo d’acqua del mare mostrando ancora una volta il famoso tatuaggio a forma di farfallina. Una posizione molto sensuale dove mette in bella mostra il suo fisico statuario. E’ inutile dire che la compagna di Stefano De Martino ha fatto il pieno di likes e complimenti. (Continua dopo il post)

La non reazione di Stefano De Martino alla foto di Belen

Belen Rodriguez ha Ha deciso di far impazzire i suoi follower di Instagram, profilo che conta più di nove milioni di iscritti. Tra le varie reazione da parte del popolo del web ne manca uno, quello del compagno Stefano De Martino. Arriverà nelle prossime ore oppure il danzatore partenopeo è geloso di questi scatti sensuali sui social?

Nel frattempo non poteva mancare un messaggio scherzoso che fa riferimento alla psicosi da Coronavirus che ha preso campo nel nostro Paese: “Voglio una quarantena con te”. Al momento non è arrivata la replica della diretta interessata.