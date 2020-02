Teresanna Pugliese Grande fratello vip “Valeria Marini non è come me!”

Teresanna Pugliese sul piede di guerra per le pulizie: secondo l’ex concorrente di Uomini e Donne, Valeria Marini è molto diversa da lei

Teresanna Pugliese dice una frase su Valeria Marini specificando che la nota showgirl non è affatto come lei. Infatti, nel corso della trasmissione del Grande Fratello vip, l’ex tronista ha voluto commentare che ci sono delle belle differenze tra le due.

I toni di Teresanna non sono certo violenti e nemmeno vogliono accusare Valeria, ma non vuole nemmeno essere simile. Intanto ci tiene a precisare che lei è molto diversa perché è sicuramente più introversa.

Anche Patrick Ray Pugliese è convinto che Valeria Marini quando parla a proposito di pulizie non lo fa per malizia, ma piuttosto perché è fatta proprio così. Teresanna però, invece convinta che se lei avesse fatto delle dichiarazioni in merito alle pulizie come ha fatto Valeria Marini le cose sarebbero state molto diverse in termini di reazione da parte degli altri. Per Patrick, del resto è proprio Teresanna ad essere più credibile.

Teresanna Pugliese e la reazione nella casa per il coronavirus

Nel corso della puntata del trasmissione del Grande Fratello Vip 4, vi sono stati tanti colpi di scena come delle squalifiche e nuovi ingressi. Alfonso Signorini ha spiegato, innanzitutto ai concorrenti dell’allarme coronavirus con i 7 morti e 231 contagi in Italia.

Inoltre, si è parlato del caso di Clizia Incorvaia. Dopo l’exploit di Teresanna Pugliese, quello che ha fatto più discutere è stata il frase della influencer che autorizzato delle espressioni molto gravi nei confronti di Andrea Denver definendolo “Buscetta”, ovvero un pentito mafioso. La ragazza è stata squalificata e ha promesso a Paolo Ciavarro di aspettarlo fuori, vista la bella storia che i due si stavano vivendo l’interno della casa.

Lo scontro tra Antonio Zequila e Adriana Volpe

Nel corso della trasmissione tra Grande Fratello vip 4, c’è stato anche uno sconto tra Antonio Zequila ed Adriana Volpe. Mentre si cerca di calmare gli animi per com’è stata Teresanna Pugliese con l’ingresso di Valeria Marini, adesso il problema è quello tra Adriana e Antonio. In pratica Adriana Volpe ha voluto smentire ancora una volta in merito a quella che sarebbe stata la loro storia d’amore di tanti anni fa,

Lei ha detto che Antonio Zequila utilizza le donne come fossero trofei e nega tutto. Inoltre, Antonio Zequila ha detto anche che lui ha conosciuto Adriana qualche anno ed insieme, hanno visto delle foto del book della donna, hanno preso un caffè e non c’è stata una storia: quello che è certo è che i due si sono conosciuti prima e non direttamente nel reality.