Eleonora Giorgi “rinnega” Clizia Incorvaia dopo le frasi dette al GF vip 4

Clizia Incorvaia e il difficile rapporto a distanza con Eleonora Giorgi: l’attriche bacchetta la modella sui social.

Dopo le frasi shock di Clizia Incorvaia in merito al pentito della mafia Buscetta, Eleonora Giorgi si schiera apertamente sui social network e prende le distanze.

Infatti, si è parlato molto del rapporto tra Eleonora e suo figlio, ma soprattutto adesso che Clizia si trova ad essere squalificata dalla casa. Quindi è probabile che ci saranno molti problemi da chiarire su alcune posizioni e frasi dette sia della donna che dalla ex concorrente del Grande Fratello vip 4.

In pratica, la giovane è stata un po’ troppo superficiale in alcune dichiarazioni. Però, Eleonora ha voluto anche a sottolineare che lei si trova dalla parte di Clizia perché alla fine quello che ha detto è stato un po’ troppo esagerato. Però, di certo non voleva dire una cosa così grave come quella che invece poi sembra essere emersa. Nonostante l’approccio morbido, alla fine sui social ha voluto prendere le distanze.

Eleonora Giorgi rinnega Clizia Incorvaia

Nel corso della trasmissione di Barbara d’Urso Eleonora Giorgi aveva detto delle belle frasi in merito a quello che è stato il comportamento di Clizia e anche sulla storia con suo figlio Paolo Ciavarro. Probabilmente ci sarà un confronto visto che visto che la bella influencer è uscita dalla casa del Grande Fratello.

L’importante è che oltre alle perplessità che ha manifestato nei confronti della donna, c’è anche da dire che probabilmente nel momento in cui si parleranno senza telecamere sarà molto più facile trovare una soluzione.

La posizione di Eleonora e la squalifica di Clizia

Adesso che Clizia Incorvaia è stata squalificata dalla casa del Grande Fratello ci sarà molto di parlare con una Eleonora Giorgi. Probabilmente Eleonora ha fatto troppa pressione sulla ragazza che probabilmente, ha sentito troppo il peso del giudizio della mamma di Paolo Ciavarro.

Quando sono emerse le frasi di accusa dell’influencer verso Andrea Denver, Eleonora aveva preso le distanze delle parole della ragazza. Di certo Clizia si è espressa in maniera troppo superficiale, ma la risposta della “suocera” è stata tempestiva a dir poco.

Infatti, l’attrice aveva specificato che nel corso della trasmissione Live – Non è la D’Urso su Canale 5, in cui aveva detto parole a favore della ragazza di non sapeva ancora di quello che era successo nella casa del Grande Fratello Vip 4.

Quello che è certo comunque che adesso hanno tutto il tempo per conoscersi e anche per risolvere tutte le questioni che ci potrebbero essere tra le due.