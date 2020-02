Stefano De Martino si lamenta di Belen Rodriguez: ” Sempre fuori casa, ecco da quando non lo facciamo…”

Le confessione del ballerino e della soubrette

Di recente Stefano De Martino si è lamentato a causa dei troppi impegni professionali della compagna Belen Rodriguez. Quest’ultima, infatti, nonostante non lavora in televisione è impegnata con degli shootng fotografici. Quindi la tengono lontana dalla sua dolce metà per molte ore. Inoltre il danzatore partenopeo ha precisato che i due non fanno l’amore un po’ di tempo.

A confermare tale notizia ci ha pensato la stessa soubrette argentina in un programma di Canale 5, Striscia la Notizia. Lo storico inviato Valerio Staffelli qualche settimana fa le ha consegnato l’ennesimo Tapiro D’Oro della sua carriera. Durante la chiacchierata col volto del tg satirico, quest’ultimo non ha perso tempo a farle delle domande sul marito. Quindi la madre di Santiago ha confessato di non fare l’amore da un bel pezzo.

La vita sessuale di Belen e Stefano

Nonostante non abbia impegni televisivi, la bella Belen Rodriguez è occupata su altri fronti. La modella argentina, infatti, ha realizzato tanti shooting fotografici per noti brand e anche scatti per la sua linea di costumi.

Impegni che hanno tenuto la donna lontana da casa, dal figlioletto Santiago e dal compagno Stefano De Martino. E proprio l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi di recente ha rilasciato delle dichiarazioni riguardo alla loro vita sessuale.

Belen Rodriguez posta una foto su IG. una statuetta femminile incinta

Nonostante le dichiarazioni da parte di Belen e Stefano, da qualche settimana si parla di una possibile seconda gravidanza per la modella argentina. Infatti qualche giorno fa la sorella maggiore di Cecilia e Jeremias ha condivisa sul suo seguitissimo account Instagram una foto che ha creato la curiosità da parte dei follower. Il motivo?

Nello scatto si vede una statuetta che la conduttrice ha ricevuto in dono, di una donna che si tiene il ventre. Una figura femminile che è incinta. La compagna di De Martino ha assicurata di non aspettare nessun bambino ma i seguaci sperano il contrario. Avverrà prima o poi?