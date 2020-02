Uomini e Donne, la drastica decisione di Mediaset e Maria De Filippi: l’annuncio ufficiale, anche Gemma Galgani potrebbe saltare

Annullato il casting del Trono classico di Uomini e Donne a Bologna

La diffusione del Coronavirus nel nostro Paese va aumentando sempre di più. Nelle ultime ore, infatti, è stata trovata una donna positiva anche a Palermo. Questa emergenza stra stravolgendo la vita degli italiani, soprattutto quelli che abitano in Lombardia, Veneto e Piemonte. Oltre a chiudere scuole, teatri e luoghi affollati, anche la televisione è ricorsa ai ripari.

Nella serata di lunedì è arrivato un comunicato ufficiale da parte del dating show Uomini e Donne. Attraverso i profilo social ufficiali, è stato reso noto di aver sospeso i casting del Trono Classico. Quest’ultimo si doveva svolgersi il 4 marzo 2020 a Bologna. Al momento è stata rinviata a data da destinarsi.

Il comunicato e la decisione di Mediaset

Attraverso i canali social Twitter, Facebook e Instagram, Maria De Filippi e gli autori di Uomini e Donne insieme a Mediaset hanno deciso questo: “ATTENZIONE: in seguito alle vicende che in questi giorni stanno interessando il nostro Paese, la data del casting ‘Trono Classico’ prevista per il 4 marzo a Bologna è stata annullata”.

L’azienda del Biscione si era già mossa per adeguarsi alle direttive regionali dovute all’epidemia del Coronavirus. Le trasmissioni televisive in onda in Lombardia, a Cologno Monzese e Milano, al momento dovranno fare a meno del pubblico in studio. Eccezione alcuni programmi come Avanti un Altro, C’è posta per te, Uomini e Donne, Chi vuol essere milionario? che sono stati registrati precedentemente. (Continua dopo il post)

Gemma Galgani mancherà alle prossime registrazioni del Trono over di U&D?

Ma l’emergenza Coronavirus durerà anche nelle prossime settimane, anche il dating show Uomini e Donne dovrà fare a meno degli spettatori in studio. Inoltre potrebbe saltare anche la presenza di Gemma Galgani che, come tutti ben sanno vive a Torino.

Il capoluogo piemontese e altri paese della regione ci sono alcuni focolai del virus, quindi la quarantena potrebbe allargarsi ad altre zone. A questo punto non ci rimane che attendere i prossimi giorni e nuove comunicazioni.