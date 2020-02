Giorgio Manetti vuota il sacco: “Ecco perché ho lasciato Uomini e Donne, ora farò una fiction…”

Giorgio Manetti si confessa a Nuovo Tv e parla del suo addio a Uomini e Donne

Il gabbiano fiorentino Giorgio Manetti è tornato a tuonare attraverso una recente intervista rilasciata al magazine di gossip Nuovo Tv. Nello specifico, l’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne è tornato a parlare del suo addio al dating show di Maria De Filippi, ma anche alla televisione.

L’ex di Gemma Galgani ha confidato che non si trovava più a suo agio, quindi ha sentito il bisogno di dire basta. All’interno del parterre senior non riusciva più ad esprimersi, e il pubblico percepiva cose non veritiere nei suoi confronti. Nonostante l’abbandono, il gabbiano toscano ringrazia sempre quello che gli ha dato la trasmissione Mediaset.

Il gabbiano toscano parla di Gemma Galgani e la sua fidanzata Caterina

Intervistato da settimanale diretto da Riccardo Signoretti, l’ex cavaliere Giorgio Manetti ha riferito che con la sua ex fiamma Gemma Galgani non si è più sentito e ora è felicemente fidanzato con Caterina. Il gabbiano fiorentino ha ricordato che dal 2007 al 2009 avevano avuto una storia d’amore, poi è finita.

Quindi ha fatto la sua esperienza per qualche tempo all’interno del dating show di Maria de Filippi e dopo averlo lasciato ha riscoperto il sentimento per la sua ex. Quest’ultima la considera una donna pulita dentro, una persona di classe ed elegante.

Giorgio Manetti sogna di fare una fiction

Nella lunga intervista al periodico Nuovo Tv, Giorgio Manetti ha pesantemente criticato il dating show Uomini e Donne. Il motivo? Il gabbiano toscano è contrario ai continui litigi che vi sono all’interno studio 6 dell’Elios in Roma.

Per il momento l’ex cavaliere del Trono over non ha nessuna intenzione di tornare in televisione, anche se ha confessato di voler fare una fiction. Per caso un produttore lo ha adocchiato e gli darà una piccola parte? L’uomo ha usato parole abbastanza forti per Gemma Galgani accusandola di voler rimanere ancorata alla poltrona e di non voler trovare la sua anima gemella.