Uomini e Donne, in studio arrivano gli ex di Gemma e la mortificano, poi un colpo di scena (VIDEO)

Come già preannunciato, nella puntata odierna di Uomini e Donne sono venuti in studio gli ex di Gemma. Tina Cipollari ha fatto loro delle domande per testimoniare il fatto che i flirt avuti dalla dama torinese non fossero solo tre, come lei ha sempre dichiarato, ma molti di più.

I personaggi che sono stati chiamati in causa oggi sono stati: Paolo, Michele e Remo. Ognuno di essi ha fornito la sua versione dei fatti in merito alla frequentazione di Gemma e specie Paolo ha tirato fuori delle cose alquanto imbarazzanti.

I racconti degli ex di Gemma

La puntata di oggi, martedì 25 febbraio, di Uomini e Donne è incominciata con l’ingresso in studio degli ex corteggiatori di Gemma. Il primo a parlare è stato Remo, il quale ha ricordato con molta serenità gli episodi vissuti con la dama durante la sua esperienza nel talk show. In seguito si è passati agli altri due. Paolo ha tirato fuori l’episodio in cui fece alla Galgani un massaggio un po’ piccante incentrato sulla riflessologia plantare.

Il cavaliere ha alluso che la donna non avesse esattamente un fisico statuario. A quel punto, è intervenuto anche Gianni Sperti, che ha difeso l’esponente del parterre femminile, ed ha accusato l’uomo di essere stato davvero scortese e poco galante. Naturalmente, il siparietto è stato interrotto dai continui interventi di Tina Cipollari finalizzati a punzecchiare la sua rivale.

Colpo di scena di Remo a Uomini e Donne

Dopo aver dibattuto sulla questione relativa agli ex di Gemma, la conduttrice ha congedato gli ospiti lasciando che Remo ballasse con la Galgani. Al termine di questo momento romantico, c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Gianni Sperti, infatti, ha chiesto al cavaliere se volesse rimanere per corteggiare la dama. Il protagonista è rimasto alquanto incredulo e non ha saputo cosa rispondere.

Maria, allora, per rompere il ghiaccio ha chiesto ai due di fare un altro ballo. Al termine delle danze, la Galgani ha espresso il suo punto di vista ed ha detto che sarebbe stata molto felice di tornare a frequentare il suo ex. Remo, dunque, si è accomodato nuovamente nel parterre.