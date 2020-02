Vittorio Sgarbi fuori da Mediaset dopo la lite con la D’Urso? Saltano due ospitate (VIDEO)

Sul web, ormai, è impazzata la lite avvenuta tra Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso a Live. I due si sono resi protagonisti di un pesante alterco che è terminato con la richiesta della conduttrice di far uscire il suo ospite dallo studio. Ad ogni modo, quello che nelle ultime ore sta infiammando il mondo del gossip è una soffiata che proviene da dietro le quinte di alcuni programmi. Stando a quanto emerso, pare che Vittorio Sgarbi sia stato fatto fuori da Mediaset.

A insinuare questo dubbio ci sono state due situazioni accadute dopo l’esilarante vicenda. Nel caso specifico, il giornalista avrebbe dovuto prendere parte a due trasmissioni in questa settimana, ma entrambi gli appuntamenti sono saltati. Che dietro ci sia lo zampino di Barbara D’Urso?

Sgarbi fuori da due programmi Mediaset

Si vocifera che Vittorio Sgarbi sia fuori da Mediaset in quanto pare non prenderà parte ai due programmi a cui avrebbe dovuto partecipare. Stiamo parlando di Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro, in onda il martedì, e CR4 condotto da Piero Chiambretti, in onda il mercoledì. A quanto pare, in entrambe le occasioni il 67enne non sarà presente. Sempre voci di corridoio hanno alluso al fatto che il protagonista non abbia preso affatto bene la decisione dei vertici dell’azienda.

Ricordiamo che il giornalista, nel suo sfogo contro la D’Urso, ha dichiarato che Berlusconi le avesse raccomandato una concorrente de La Pupa e Il Secchione. Inoltre, ha anche affermato che il politico avesse sempre avuto un occhio di riguardo anche per Lady Cologno. Queste insinuazioni, hanno fatto perdere la brocca alla conduttrice.

Vittorio contro Barbara: si vedranno in tribunale

Ad ogni modo, la vicenda non sembra affatto finita qui. Per adesso, né Vittorio Sgarbi né Barbarella hanno chiarito la vicenda relativa alla decisione di fare fuori il giornalista da Mediaset. Tuttavia, quello che è certo è che il critico d’arte porterà in tribunale la presentatrice dei programmi di Canale 5. A suo avviso, infatti, è inaccettabile che un ospite venga messo alla porta e venga definito un cafone.

A suo avviso, la D’Urso non ha compreso che dietro le sue affermazioni non ci fosse nulla di male e fosse partita in quinta comportandosi in modo inadatto. Non ci resta che attendere per vedere come si evolverà questa storia.