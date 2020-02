Il Segreto anticipazioni dall’1 al 6 marzo: la follia di Fernando

Arrivano puntuali le anticipazioni de Il Segreto dall’1 al 6 marzo. Protagonista assoluto sarà Fernando che, dopo essere stato messo in trappola da Severo e Carmelo, sfogherà la sua rabbia contro Maria. Il Mesia però finirà con il rimanere vittima dei suoi loschi piani.

Il Segreto anticipazioni: Fernando deve morire

Severo e il Leal macchineranno un piano per incastrare il Mesia. Fernando però, dopo aver origliato un loro discorso, agirà preventivamente, sequestrando Irene e il buon Raimuindo. I due verranno portati in un capanno abbandonato e legati.

Grazie all’intervento di Francisca però, entrambi riusciranno a scamparla. In tutto quel trambusto, Fernando coglierà l’occasione per scappare. Stando alle anticipazioni de Il Segreto, il Mesia raggiungerà Maria e la rapirà, portandola in un monastero.

Certa di non avere scampo, Maria raccoglierà tutte le sue forze e farà esplodere il detonatore posizionato poco prima dal suo ex marito. Senza nemmeno accorgersene, la Castaneda capirà di aver ripreso l’uso delle gambe.

La giovane tornerà incolume alla Casona, dove Francisca le dirà di avere intenzione di lasciare Puente Viejo. Nelle trame de Il Segreto della prossima settimana inoltre, Lola noterà la preoccupazione di Prudencio, che sarà vessato dallo strozzino Pablo Armero. I due dovranno trovare i soldi necessari per estinguere il debito.

Marina destabilizza Don Berengario

Altri colpi di scena caratterizzeranno le puntate de Il Segreto in onda dall’1 al 6 marzo. Hipolito e Tiburcio penseranno bene di comprare la lavabiancheria, cosa che farà molto felici Dolores e Gracia.

Successivamente, Dolores non lascerà da parte la sua proverbiale curiosità e vorrà capire che cosa nasconda Marina. La pettegola del paese, a tal proposito, si recherà da Don Berengario per delle spiegazioni, ma non verrà accontentata dal religioso, che la inviterà a farsi i fatti suoi.

Infine, nelle trame settimanali della soap opera Il Segreto in onda la prossima settimana su Canale 5, inizieranno le ricerche per trovare il corpo di Fernando dopo l’esplosione del monastero. Tutti penseranno che il Mesia sia morto, ma la realtà dei fatti sarà ben diversa. Maria e Francisca invece faranno pace dopo anni di litigi ed incomprensioni.

Entrambe però, saranno tristi nel sapere che a breve dovranno separarsi per via dell’alluvione che colpirà il paese. La Montenegro e Raimundo andranno a Madrid, mentre la Castaneda tornerà a Cuba da Gonzalo con i suoi figli Esperanza e Beltran.