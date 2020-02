Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio 2020: stelle favorevoli per Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox del 26 febbraio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Per i nativi dell’Ariete è un periodo di costruzione, invece, per le persone nate sotto il segno dello Scorpione è un periodo di forza. Nel dettaglio, le previsioni astrali della giornata di mercoledì per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 26 febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete – Si apre una situazione di forte stanchezza e questo lo sanno gli studenti che devono prepararsi per un esame. Molti stanno portando avanti un lavoro con scarsa soddisfazione. Per fortuna, si tratta solo di un periodo di costruzione in vista della primavera.

Toro – Cercate di sfruttare al meglio queste stelle favorevoli. Parlando del lavoro, l’oroscopo di Paolo Fox consiglia di dare un’occhiata in giro. Anche l’amore torna al centro dell’attenzione. Se in questo fine febbraio ci sono ancora perplessità, forse dovete organizzare qualcosa.

Gemelli – Questa è una giornata decisamente importante. Chi ha una questione di lavoro in sospeso, la risolverete entro il mese di aprile. Nel complesso, avete buone stelle e in questa giornata comandate voi. Se ricevete una richiesta, date subito una risposta.

Previsioni di mercoledì 26 febbraio da Cancro a Vergine

Cancro – In questo cielo un po’ contrastato, può capitare di disfarsi di qualcosa che dà fastidio. Questo è anche un oroscopo incerto che invita a rimandare alcune scelte. Se un amore è in crisi, potete mettere la parola fine e non star male. I sentimenti che sbocciano e ripartono in questo periodo possono andare avanti senza problemi.

Leone – Giornata ideale per sfornare nuovi progetti. Coloro che lavorano per un’azienda o aspettano delle chiamate, per il momento stanno a guardare. Se l’attesa diventa infinita, ad aprile metteranno a soqquadro tutto. Molti di voi hanno avuto una crisi agli inizi di questo 2020 e i prossimi mesi saranno di trasformazioni.

Vergine – Chi ha l’anima gemella al proprio fianco, può stare tranquillo. Chi, invece, sta vivendo una relazione strana, avrà l’animo agitato. Dovete fare molta attenzione nei prossimi giorni. Per il lavoro è un periodo in crescita. C’è qualcosa da discutere in famiglia. Chi ha lavorato bene, nei prossimi giorni avrà una buona occasione.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata dovete mantenere la calma. Questi sono mesi di attesa per il campo burocratico, lavorativo, contrattuale, legale. In campo sentimentale, se c’è una persona che v’interessa, agite subito. Per 48 ore avete un grande oroscopo, invece, il fine settimana potrà contare su poche risorse. Ecco perché dovete risolvere tutte le questioni subito.

Scorpione – Anche se ci sono complicazioni e scelte da fare, questo è un periodo di forza! Se volete ottenere un buon successo, dovete giocare le carte giuste. Se ricevete una proposta, dopo tanti anni che lavorate per un’azienda, non pensate di non farcela e cercate di rischiare. In amore, presentate le vostre lamentele ora!

Sagittario – Di natura siete un esploratore. Coloro che si sentono demotivati o tristi negano la loro natura ottimista e gioviale, magari preferiscono stare fermi e accontentarsi. Magari sono vittime consapevoli di persone di famiglia. Dovete liberare la mente e guardare al futuro con più ottimismo.

L’oroscopo di Paolo Fox del 26 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Avere troppe responsabilità può essere un limite per voi. Ora dovete cercare di rilassarvi e trovare molti consensi con l’ambiente circostante. Questo è un periodo in cui state giocando il tutto per tutto e desiderate avere conferme anche in amore.

Acquario – Questa è una giornata davvero interessante. Ci sono cambiamenti in corso e molti di voi possono iniziare a cambiare ruolo, progetti. Questo è un periodo di grandi responsabilità per l’amore. Per le coppie sposate sarebbe necessario raggiungere una tranquillità economica. Incontri stuzzicanti per i single.

Pesci – Per l’amore è un momento di forza, ma tutto dipende da voi e dalle scelte che fate. Infatti, sono molti quelli che spesso di lasciano andare ad amori difficili. A volte giocate a fare la crocerossina ed è per questo motivo che attirare persone instabili. Con un po’ di riflessione, sapete come gestire certe situazioni.