L’amica geniale 2 trama ultima puntata: la decisione di Lila

L’amica geniale 2 andrà in onda il 2 marzo 2020 su Rai 1 con la sua ultima puntata. Vedremo così come si concluderanno le vicende di Elena e Lila. Se Elena sarà una donna realizzata sia dal punto di vista culturale che sentimentale, Lila dovrà occuparsi di suoi figlio, affidando i suoi sogni ai tanto cari diari.

La ragazza sarà tormentata dalla possibilità che possano venire letti dal marito e così penserà ad un modo per preservarli, chiedendo ancora una volta l’aiuto alla sua cara amica Elena. Ricordiamo che le tutte le puntate potranno essere riviste in qualsiasi momento su Rai Play dopo la messa in onda.

L’amica geniale 2 anticipazioni episodio 7: Il ritorno

Stando alle anticipazioni, Elena si mostrerà molto diversa da come i telespettatori sono abituati a conoscerla. Ora ha una laurea, è elegante e raffinata. Lila invece non fa altro che occuparsi del suo bambino, quasi come se non le importasse più nulla. La giovane teme che suo marito possa leggere i suoi preziosi diari, l’unica sua valvola di sfogo.

Sarà così che prenderà una decisione. Come annunciano le anticipazioni del settimo episodio de L’amica geniale 2, Lila darà i suoi quaderni ad Elena che, presa dalla curiosità, non resisterà alla tentazione immergendosi nella loro lettura. La ragazza scoprirà dei lati di Lila e della sua vita che credeva di non conoscere.

Episodio 8: La fata blu

Nell’ottavo episodio della soap L’amica geniale 2 in onda su Rai 1, Elena inizierà a scrivere il suo primo romanzo, dopo che sarà tornata a Pisa. La giovane troverà anche il tempo di conoscere l’affascinante Pietro, che rimarrà molto colpito da lei.

Il ragazzo vorrà fare sul serio e i due si fidanzeranno ufficialmente. Elena gli farà leggere il suo romanzo, per poi festeggiare il conseguimento della laurea insieme alla sua famiglia a Napoli. Non sarà facile per Elena accettare il fatto che Lila sia rimasta intrappolata in una vita che non vuole.

Le vite delle due amiche cresciute insieme si intrecceranno nuovamente? Non resta che aspettare le novità riguardanti questa serie tv che ha conquistato i telespettatori per la capacità di raccontare le personalità così complesse delle due protagoniste, così diverse eppure legate indissolubilmente l’una all’altra.